Banco BASE destaca que el upgrade los consolida como una institución que aporta la mayor certidumbre para el mercado corporativo e institucional.

En esta noticia S&P reconoce apuesta tecnológica de Banco BASE

Banco BASE y Casa de Bolsa BASE recibieron un upgrade en sus calificaciones en escala nacional por parte de la agencia S&P Global Rating.

Tanto el banco como la casa de bolsa recibieron una calificación ‘mxA+’ con perspectiva estable, al destacar la resiliencia operativa de Banco BASE a lo largo de los ciclos económicos y su destacada generación de utilidades.

Con esta actualización la institución ha alcanzado la homologación plena en la categoría de calificación de riesgo ‘A+’ entre las tres agencias calificadoras que cubren a la institución, es decir, Moody’s Fitch y S&P.

“La homologación en la categoría ‘A+’ por parte de las agencias calificadoras representa un hito institucional que confirma la solidez de nuestro balance y la consistencia de nuestra estrategia. Nos consolida como una contraparte financiera de máxima certidumbre para el mercado corporativo e institucional. Mantener una capitalización por encima del 20% es el reflejo de una disciplina financiera rigurosa que nos permite acompañar con absoluta solvencia el dinamismo del comercio exterior en México”, comentó Enrique Galeana, CFO de BASE.

S&P reconoce apuesta tecnológica de Banco BASE

La mejora en la calificación por parte de S&P para Banco BASE, destaca el plan de inversión estratégica en tecnología que el banco planea hacer para el periodo 2026-2028, así como su expansión de capacidades.

En este sentido, la calificadora destacó que la inversión ocurre mientras el banco refleja una posición de alta rentabilidad, lo que asegura una infraestructura más eficiente, ágil y escalable para consolidar su liderazgo en transacciones.

En un comunicado, Grupo Financiero BASE destacó que alcanzar estas calificaciones reafirma su compromiso con el desarrollo económico del país y el comercio internacional, ofreciendo a sus clientes corporativos, tesorerías e inversionistas la tranquilidad de operar con un grupo financiero fuerte, líquido y con una visión de crecimiento de largo plazo.