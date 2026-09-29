El calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente a septiembre-octubre de 2026 ya terminó.

El calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente a septiembre-octubre de 2026 ya terminó. La dispersión comenzó el 1 de septiembre y se realizó de manera escalonada según la primera letra del apellido de cada beneficiario.

El Banco del Bienestar fue el medio utilizado para depositar directamente los recursos a las personas derechohabientes. El último grupo recibió el pago el viernes 25 de septiembre, fecha asignada a quienes tienen apellidos que comienzan con las letras W, X, Y y Z.

Con este depósito quedó completado el quinto bimestre de 2026. Quienes ya recibieron el apoyo deberán esperar al siguiente periodo de dispersión para volver a disponer del dinero correspondiente a su pensión o programa.

Cuándo será el próximo depósito de las Pensiones del Bienestar

El siguiente pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre de 2026, que será el sexto y último periodo de depósitos del año.

La Secretaría de Bienestar establece los pagos de manera escalonada y utiliza la primera letra del apellido para determinar el día en que corresponde recibir el recurso. El calendario oficial de septiembre siguió este mismo mecanismo y concluyó el 25 de septiembre.

Por el momento, para el siguiente bimestre debe esperarse el calendario oficial de noviembre, donde se detallarán las fechas asignadas a cada grupo de letras. El depósito se realizará nuevamente mediante la Tarjeta del Bienestar.

El siguiente pago corresponderá al bimestre noviembre-diciembre de 2026. Shutterstock

Qué programas recibieron el pago de septiembre

Durante esta dispersión se entregaron recursos correspondientes a distintos programas sociales. Entre ellos estuvieron la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

También se incluyó el apoyo del Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. La Secretaría de Bienestar informó que los recursos se entregan directamente y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Bienestar.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el monto correspondiente al bimestre septiembre-octubre fue de 6.400 pesos. Para las mujeres de 60 a 64 años, la Pensión Mujeres Bienestar entregó 3.100 pesos bimestrales.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar

Los beneficiarios pueden revisar si el depósito ya está disponible mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar, que permite consultar el saldo y los movimientos de la cuenta.

También es posible utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria o retirar efectivo en las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar, de acuerdo con las condiciones informadas por la institución.

De esta manera, quienes ya recibieron el pago de septiembre no necesitan realizar un trámite adicional para acceder al próximo depósito: deberán esperar la publicación del calendario correspondiente a noviembre-diciembre de 2026 y consultar la fecha que corresponda según la primera letra de su apellido.