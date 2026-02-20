El titular de la secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que aconseja “prudencia” a la hora de evaluar lo que suceda con la determinación de la Suprema Corte de Estados Unidos de bloquear los aranceles impuestos por Donald Trump, así como la amenaza del presidente estadounidense de imponer un nuevo “arancel global” de 10%. “Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como lo ha dicho la presidenta (Claudia) Sheinbaum, con sangre fría”, dijo Ebrard durante una reunión con el recientemente creado Comité Promotor de Inversiones. De acuerdo con Ebrard, dijo que el gobierno mexicano evaluará el impacto del anuncio de Trump de que “va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte”. La resolución de la Corte de EEUU invalida una parte sustancial de las tarifas impuestas desde 2025 bajo argumentos de “emergencia nacional”. Los aranceles que la Suprema Corte determinó son ilegales incluyen muchos productos manufacturados en México (de hasta 25%), como aluminio, acero, etc. El saldo comercial con Estados Unidos ha resultado en beneficio de México. En 2025 se exportó una cifra récord de productos a EE.UU., con un valor de u$s 535 mil millones. A la vez, México figura ya como el principal importador de productos estadounidenses, con un valor de casi u$s 338 mil millones. Ebrard dijo en declaraciones a los medios que 85% de lo que México exporta a Estados Unidos no tiene aranceles y que los que se habían impuesto por decisión de Trump son “sobre vehículos, sobre acero y aluminio, dependen de otro principio legal, que es una cláusula, un artículo en su ley, que establece esta posibilidad”. Y afirmó que irá a EEUU la próxima semana en una visita ya programada y que en estos días se determinará “de qué manera puede afectar a nuestro país” la declaración de Trump de un nuevo arancel global.