En una decisión histórica que marca un giro en la política comercial estadounidense, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró este viernes (febrero 20) que el uso de la Ley —por 6 votos a 3— que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles globales fue ilegal. El tribunal determinó, con un voto de 6 a 3 de sus integrantes, que esa ley de 1977 no otorga al presidente autoridad para gravar importaciones de forma generalizada sin aprobación del Congreso. La resolución invalida una parte sustancial de las tarifas impuestas desde 2025 bajo argumentos de “emergencia nacional”. Los aranceles que la Suprema Corte determinó son ilegales incluyen muchos productos manufacturados en México (de hasta 25%), como aluminio, acero, etc. Con todo, el saldo comercial entre México y Estados Unidos ha resultado en beneficio del país al sur. En 2025, por ejemplo, México exportó una cifra récord de productos a EE.UU., con un valor de u$s 535 mil millones. A la vez, México figura ya como el principal importador de productos estadounidenses, con un valor de casi u$s 338 mil millones. Un tema recurrente en las quejas de Trump sobre los balances comerciales es que EE.UU. tiene marcados déficits con sus principales socios. en el caso de México, el déficit es de casi u$s 197 mil millones. A nivel global, muchas empresas están buscando cómo obtener reembolsos de los aranceles cobrados. Las reacciones en América del Norte están por verse. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo “Vamos a revisar bien la resolución y con gusto damos después nuestra opinión”. En Canadá, el ministro Dominic LeBlanc afirmó que el fallo “valida las preocupaciones de Canadá”, pero advirtió que “el trabajo continúa” para proteger a sectores industriales que aún enfrentan barreras. Más tarde el mismo presidente Trump señaló la resolución como una “vergüenza”. “Estoy en desacuerdo con las decisiones que ha tomado la corte hoy, porque está conteniendo el poder presidencial que tenemos.”