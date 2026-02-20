El presidente de Estados Unidos aseveró que impondrá un “arancel global” de 10% luego de que la Suprema Corte de su país determinó cancelar sus aranceles globales, a los que calificó de “ilegales”. Para ello, Trump dijo en una conferencia de prensa que piensa recurrir a una “ley alternativa”. “Ahora vamos a utilizar otras alternativas para sustituir a las nuevas que la Corte rechazó incorrectamente”, dijo Trump. “Tenemos alternativas, grandes alternativas que podrían (representar) más dinero, recaudaremos más dinero”. El residente de la Casa Blanca dijo que impondría un arancel del 10% además de “aranceles normales que ya se aplican”, con base en la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente establecer restricciones a la importación durante un máximo de 150 días. Previamente, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que el uso de la Ley —por 6 votos a 3— que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles globales fue ilegal. El tribunal determinó, con un voto de 6 a 3 de sus integrantes, que esa ley de 1977 no otorga al presidente autoridad para gravar importaciones de forma generalizada sin aprobación del Congreso. La resolución invalida una parte sustancial de las tarifas impuestas desde 2025 bajo argumentos de “emergencia nacional”. Los aranceles que la Suprema Corte determinó son ilegales incluyen muchos productos manufacturados en México (de hasta 25%), como aluminio, acero, etc.