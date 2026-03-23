El Artículo 47 de la LFT sigue siendo la base legal que faculta a los empleadores para finalizar una relación laboral sin obligación de pagar indemnización. Sin embargo, los tribunales laborales han ampliado la interpretación de sus fracciones para ajustarlas a un contexto en el que el trabajo ya no se restringe a un espacio físico ni a actividades convencionales. El despido justificado en México ha experimentado cambios significativos desde este año. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) no ha sido modificada de manera integral, su interpretación y aplicación se han vuelto más rigurosas, impulsadas por el avance tecnológico, el trabajo a distancia y la gestión de información digital. Conoce los motivos por los cuales te pueden despedir sin indemnización y evita problemas económicos en caso de encontrarte en una situación así. Uno de los cambios más significativos es la inclusión de la conducta digital como un aspecto fundamental de la relación laboral. Desde este año, el uso indebido de herramientas tecnológicas ha dejado de ser considerado una falta menor, pudiendo ahora constituir una infracción grave. Acciones como compartir contraseñas, instalar programas sin autorización o incumplir protocolos básicos de seguridad pueden comprometer la integridad de la empresa. Si tales conductas generan filtraciones de información, ciberataques o pérdidas económicas, el despido puede ser justificado conforme a la Fracción VII del Artículo 47, que se refiere a la seguridad del centro de trabajo. Asimismo, se considerarán elementos probatorios ante los tribunales, tales como: El trabajo remoto ha dejado de operar bajo criterios de flexibilidad informal. Con la implementación rigurosa de la NOM-037, el home office se encuentra sujeto a obligaciones definidas para ambas partes. Negarse de manera reiterada a cumplir protocolos de seguridad, desconectarse sin causa justificada durante la jornada laboral o rechazar herramientas de supervisión previamente acordadas puede ser interpretado como desobediencia. Ya se han establecido precedentes de despidos justificados por simular actividad laboral, tales como el uso de programas que generan movimientos ficticios del cursor o registros de conexión falsos. Estas conductas son consideradas faltas de honradez, al vulnerar la confianza fundamental en la relación laboral.