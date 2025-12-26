La reforma fiscal que entrará en vigor en Estados Unidos en enero de 2026 elimina impuestos sobre propinas.

A partir de enero de 2026 entrarán en vigor cambios significativos en la legislación tributaria de Estados Unidos que modificarán la forma en que millones de trabajadores declaran sus ingresos correspondientes al año fiscal 2025. Las nuevas disposiciones incluyen la exención de impuestos para propinas, ajustes en la tributación de horas extras, ampliaciones en créditos fiscales y deducciones, además de la conclusión de ciertos incentivos que actualmente están vigentes.

Estas modificaciones llegan en un momento de tensión económica para numerosos hogares estadounidenses, caracterizado por fluctuaciones en el poder adquisitivo y cambios en el panorama laboral. Las medidas combinan beneficios de carácter temporal con ajustes permanentes que los contribuyentes deberán considerar al preparar sus próximas declaraciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) .

Qué monto quedará exento del pago de impuesto por propinas en 2026

La novedad más destacada es la exención de hasta $25,000 dólares en ingresos por concepto de propinas del impuesto federal sobre la renta, una disposición temporal incorporada en la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) que estará vigente únicamente para los años fiscales comprendidos entre 2025 y 2028. Este beneficio se reduce progresivamente para contribuyentes que reportan ingresos brutos elevados y podrá reclamarse al momento de presentar la declaración correspondiente a 2025.

La misma legislación establece una exención parcial para el pago de horas extras, que permite excluir hasta $12,500 dólares del impuesto federal, o $25,000 dólares cuando se trata de declaraciones conjuntas. Paralelamente, se incrementa la deducción estándar para 2026, que alcanzará $32,200 dólares para parejas casadas que declaran de manera conjunta, $16,100 dólares para contribuyentes solteros y $24,150 dólares para quienes califican como jefes de familia.

A partir de 2026 también se introduce una deducción adicional específica para personas mayores de 65 años, con un valor de $6,000 dólares, o hasta $12,000 dólares en declaraciones conjuntas, sujeta a ciertos límites de ingresos. Adicionalmente, el tope de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) se eleva temporalmente a $40,000 dólares para contribuyentes con ingresos inferiores a $500,000 dólares anuales.

Amplían los montos de créditos, pero desaparecerán otros beneficios

El crédito tributario por hijo experimentará un aumento permanente, pasando de $2,000 a $2,200 dólares para los ingresos obtenidos durante 2025, aplicable en las declaraciones que se presenten a principios de 2026. Asimismo, se incorpora una nueva deducción caritativa permanente por encima del límite estándar, de $1,000 dólares para contribuyentes individuales y $2,000 dólares para declaraciones conjuntas, lo que beneficiará a quienes realizan donaciones regulares a organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, algunos beneficios fiscales llegarán a su fin en Estados Unidos. Los incentivos federales para mejoras de eficiencia energética en viviendas, como el Crédito para Mejoras de Viviendas con Eficiencia Energética y el Crédito de Energía Limpia Residencial, expirarán el 1 de enero de 2026. De igual forma, las deducciones por pérdidas de juego quedarán limitadas al 90% de las ganancias obtenidas en actividades de apuestas.

La OBBBA también amplía los beneficios asociados a las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA), ajustando los criterios de elegibilidad y cobertura a partir de 2026. En paralelo, los planes educativos 529 permitirán retiros anuales más elevados para gastos de educación primaria y secundaria, con un límite que se duplicará hasta alcanzar los $20,000 dólares desde enero.