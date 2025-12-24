Bajo el amparo de la política migratoria que ha establecido Donald Trump casi un año atrás con su regreso a la Casa Blanca, la Embajada de los Estados Unidos realizó un pedido urgente a todos los inmigrantes ilegales.

El organismo diplomático con sede en Ciudad de México (CDMX) confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación el trámite que deberán realizar antes de fin de año todos los extranjeros que se encuentren residiendo en suelo estadounidense si tienen intenciones de regresar al país.

¿Cuál es el pedido que realizó la Embajada de los Estados Unidos?

La Embajada de los Estados Unidos mantiene actualizados informativamente tanto a los extranjeros que residen en el país, como los nacionales que se encuentran viviendo en el exterior.

El Gobierno de los Estados Unidos emitió un aviso urgente a los extranjeros que se encuentren residiendo de manera ilegal en el país. (Foto: Archivo). Fuente: narrativas-spin-us

En esta ocasión, el organismo diplomático estadounidense emitió un aviso antes de las fiestas decembrinas para que aquellos inmigrantes que vivan en el territorio de manera ilegal, es decir, sin los documentos pertinentes, puedan tomar nota y proceder conforme lo establece la normativa.

El mensaje que envió la Embajada a través de sus redes sociales fue un pedido expreso a los extranjeros ilegales para que descarguen en sus teléfonos la aplicación CBP Home.

El Gobierno estadounidense considera a esta plataforma como la oportunidad para estos habitantes del exterior de salir voluntariamente si se está residiendo en el país sin cumplir con las leyes migratorias, y, de esta manera, evitar complicaciones a futuro.

Desde el organismo diplomático pidieron que quienes se encuentren atravesando un contexto de estas características, descarguen en sus teléfonos la aplicación y sigan el instructivo.

La aplicación CBP Home es su oportunidad de salir voluntariamente si está en Estados Unidos ilegalmente.



Si conoce a alguien en esta situación, recomiende descargar y usar la aplicación para planear su partida.



Google Play Store: https://t.co/f6CeqzUVmS...

App Store:… pic.twitter.com/m8314n6MGV — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 21, 2025

¿Cómo funciona la app CBP Home?

La aplicación móvil CBP Home permite a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos dar aviso al Gobierno de su situación migratoria y recibir por parte de las autoridades todas las facilidades para regresar a su tierra natal.

En esta búsqueda por cumplir con la normativa vigente, los extranjeros que se encuentren inmersos en esta situación contarán con la posibilidad de terminar el trabajo, la escuela y organizar su regreso de manera ordenada y legal.

Tras solicitar la autodeportación, si los ciudadanos del exterior pasan la investigación y se determina que no han delinquido durante su estadía en el país, ICE les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada.

En este sentido, CBP Home no sólo permite acceder a una alternativa segura y ordenada, sino que también les brinda el beneficio de poder regresar a territorio estadounidense en un futuro con los documentos en regla , sin temor a ser deportados. Para ello, deberán seguir un sencillo paso a paso:

Descargar la app móvil CBP Home. Seleccionar el idioma. Completar la información requerida y enviar una autofoto actual. En caso de que corresponda, tendrá la posibilidad de añadir familiares adicionales. Enviar la solicitud a través de CBP home.

Quienes deseen obtener mayor información al respecto podrán hacerlo desde el siguiente enlace, checando los datos e indicaciones oficiales que ofrece el Gobierno estadounidense.