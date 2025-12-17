El pasaporte americano es una identificación internacional necesaria para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior. Resguardar su validez es esencial, dado que diversos países solicitarán que cuente con una vigencia futura de al menos 6 meses.

En ese marco, el Departamento de Estado señala a quienes deban actualizar este documento cuáles son los ejemplares que no solo ya no pueden utilizarse para viajar, sino que tampoco pueden ser renovados por el momento en el que fueron tramitados originalmente.

Donald Trump prohíbe renovar estos pasaportes de Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades, el pasaporte estadounidense cuenta con una validez total de 10 años y puede ser renovada únicamente dentro de los 15 años posteriores a su tramitación.

Quienes tengan ejemplares más antiguos, no podrán actualizarlos mediante renovación, sino que tendrán que solicitar un nuevo pasaporte desde cero como si nunca hubiera sido gestionado. Tampoco sirven para volar ni pueden ser renovados aquellos pasaportes tramitados antes de diciembre de 2010 .

El pasaporte estadounidense debe actualizarse en persona en estos casos. Fuente: archivo.

Qué otros pasaportes Estados Unidos no permite renovar

Tampoco califican para la renovación aquellos ejemplares:

que presentan daños severos

tramitados antes de que el portador cumpla 16 años

que no reflejen el nombre actual de quien lo presenta cuando no se tienen documentos para avalar el cambio

perdidos o robados

Cómo actualizar el pasaporte estadounidense si ya no califica para renovación

Para realizar el trámite desde cero, deben cumplirse las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes. TSA aceptará para este propósito y como alternativa válida para la Real ID, pasaportes con hasta dos años de vencimiento.