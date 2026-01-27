La decisión de los ministros es clara: el interés superior del menor prevalece sobre cualquier argumento de prescripción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un importante cambio en los derechos de la infancia y la juventud en México. El máximo tribunal del país ratificó que el derecho a recibir una pensión alimenticia es irrenunciable y, sobre todo, retroactivo.

Esto significa que no importa cuánto tiempo haya pasado: si un padre o madre no cumplió con su obligación económica en el pasado, la deuda sigue vigente y puede ser reclamada legalmente hoy mismo.

Esto es todo lo que cambia para los deudores alimentarios

La decisión de los ministros es clara: el interés superior del menor prevalece sobre cualquier argumento de prescripción. Anteriormente, muchos deudores asumían que, al cumplir el hijo la mayoría de edad o al pasar ciertos años, la obligación de pago “vencía”. Sin embargo, la SCJN determinó que el derecho a los alimentos no caduca con el tiempo.

Este fallo establece una “mano dura” contra quienes omitieron sus responsabilidades, permitiendo que incluso hijos que ya son adultos puedan demandar el pago de las mensualidades que nunca recibieron durante su niñez y adolescencia. La justicia mexicana busca con esto resarcir el daño económico y social que sufren las familias monoparentales.

Pagos retroactivos: esto es lo que deben saber los padres

Es fundamental entender que la cuota alimentaria en México no se limita únicamente a la comida . Según el criterio de la Corte, el monto a pagar debe cubrir todas las necesidades básicas que fueron ignoradas en su momento, tales como:

Educación y material escolar.

Gastos médicos y de salud integral.

Vivienda y servicios básicos.

Vestimenta y recreación.

Para calcular el monto de la deuda, los jueces tomarán en cuenta tanto la capacidad económica que tenía el deudor en aquel momento como las necesidades específicas del hijo durante su crecimiento. Además, el fallo refuerza la posibilidad de aplicar sanciones más severas, como la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, lo que impide realizar trámites como la obtención del pasaporte o la licencia de conducir.

Con esta resolución, el sistema judicial busca enviar un mensaje de certidumbre: la responsabilidad parental no es opcional ni negociable. El Estado mexicano garantiza ahora que los mecanismos legales sean más eficientes para que los acreedores alimentarios —generalmente las madres que han criado solas a sus hijos— tengan herramientas reales para exigir lo que por ley les corresponde.

Si te encuentras en una situación de falta de pago, es recomendable buscar asesoría legal para iniciar el proceso de reclamación retroactiva, ya que este criterio de la Corte es de aplicación obligatoria para todos los jueces del país.