La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el mes pasado un fallo histórico que marca un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en México. A través de una resolución sin precedentes, el máximo tribunal del país determinó que las autoridades indígenas cuentan con fe pública para certificar actos del estado civil, como nacimientos y defunciones, dentro de sus comunidades. Esta decisión busca eliminar las barreras burocráticas, geográficas y lingüísticas significaron una traba para las personas relacionadas con los pueblos originarios. El caso que detonó esta sentencia fue el de la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, en Chihuahua. Durante años, el Registro Civil del estado se negó a expedir actas oficiales argumentando que los pobladores no presentaban certificados médicos o actas ministeriales tradicionales. La Corte reconoció que en estas zonas de la Sierra Tarahumara, las distancias y las costumbres —como enterrar a los fallecidos con sus pertenencias— hacían imposible cumplir con los requisitos estándar. Con este fallo, las constancias emitidas por el Siríame (gobernador tradicional) tendrán plena validez legal. Puntos clave del fallo La falta de un acta de nacimiento o de defunción no es solo un problema de papeles; es una barrera para el ejercicio de la ciudadanía. El ministro ponente subrayó que esta “tragedia jurídica” ha impedido que las familias tramiten juicios sucesorios o que los niños sean inscritos formalmente en el sistema educativo y de salud. La sentencia, correspondiente al Amparo en Revisión 423/2025, vincula no solo a la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, sino que sienta un precedente jurídico para otras comunidades del país que enfrentan situaciones similares. Con la nueva directriz de la SCJN, se ordena a las autoridades locales implementar políticas públicas interculturales. Esto significa que el personal del Registro Civil deberá trasladarse o facilitar los mecanismos para que los registros tradicionales se conviertan en documentos oficiales de forma automática y gratuita. Además, la Corte ordenó que la sentencia sea traducida a la lengua rarámuri y explicada de forma accesible a los habitantes de la región, garantizando que el derecho no se quede solo en el papel, sino que se convierta en una realidad cotidiana para los pueblos originarios de México.