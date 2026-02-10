Tras una fuerte polémica por la adquisición de camionetas de alta gama, los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron no utilizar las Jeep Grand Cherokee que el propio tribunal había autorizado. Las autoridades demuestran de esta manera un compromiso frente al manejo responsable de los recursos públicos. En un comunicado difundido recientemente, la Corte informó que, ante la polémica generada en la opinión pública por la compra de estas unidades, el Pleno determinó abstenerse de hacer uso de los vehículos. Asimismo, dio a conocer que se iniciará el procedimiento correspondiente para devolverlos o, si ello no fuera viable, asignarlos a juzgadores que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre conforme a la normativa vigente. En el mensaje oficial, ministros señalaron que no emplearán las camionetas y que solicitarán poner en marcha el proceso para su devolución o reasignación. También reiteraron su compromiso con el uso responsable y eficiente de los recursos públicos y con el fortalecimiento de una justicia efectiva. Además, anunciaron que se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones del Máximo Tribunal para precisar la información y detallar la decisión. La compra de las camionetas -una para cada ministro- provocó controversia debido a su elevado costo y al contexto político y social en el que se realizó. Por ello, la determinación adoptada busca responder a las críticas y refrendar el compromiso institucional con la correcta administración de los recursos. Aunque el comunicado no especificó el monto total de la adquisición, distintos medios reportaron que la compra de las nueve unidades blindadas habría alcanzado varias decenas de millones de pesos, lo que intensificó el debate sobre la pertinencia de destinar recursos públicos a vehículos de alto valor para funcionarios judiciales.