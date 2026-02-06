Las autoridades de tránsito federal han intensificado la vigilancia sobre una conducta que muchos conductores consideran habitual pero que representa una violación grave a la normativa vial. Se trata del transporte de personas en las cajas de carga de las pickups, una infracción que ahora será sancionada con mayor rigor en todo el país. La medida busca erradicar costumbres arraigadas que ponen en peligro la integridad física de quienes viajan expuestos en las bateas. También se aplicarán sanciones a conductores que permitan a sus acompañantes sacar brazos, cabeza o torso por las ventanillas y quemacocos durante el trayecto por carreteras federales. El marco legal que respalda estas sanciones se encuentra en el Reglamento de Tránsito para Carreteras y Puentes de jurisdicción federal. Este documento establece claramente que los vehículos solo pueden transportar al número de ocupantes para el cual fueron diseñados sus asientos, quedando estrictamente prohibido utilizar las áreas de carga con fines de traslado de personas. Los conductores sorprendidos trasladando pasajeros en la caja de sus camionetas enfrentarán multas calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización. El rango establecido oscila entre 20 y 25 UMAs, dependiendo de la evaluación que realice la autoridad al momento de levantar el acta de infracción. En términos monetarios, quienes cometan esta falta deberán pagar entre $2,346.20 y $2,932.75 pesos. El monto específico queda a criterio del oficial de tránsito, aunque siempre dentro de los parámetros establecidos por la legislación federal vigente. Más allá del aspecto económico de la sanción, la norma responde a un problema de seguridad vial crítico. Las personas que se desplazan en las bateas carecen completamente de los elementos básicos de protección que ofrece el interior de un vehículo. La ausencia de cinturones de seguridad, la falta de estructura protectora y la exposición directa a los elementos convierten a estos pasajeros en las víctimas más vulnerables ante cualquier eventualidad. Un simple frenazo inesperado puede provocar caídas con consecuencias fatales, sin necesidad de que ocurra una colisión. Los especialistas en seguridad vial advierten que incluso a velocidades relativamente bajas, el riesgo de lesiones severas o muerte es significativamente alto para quienes viajan en estas condiciones. Por ello, las autoridades insisten en que las áreas de carga deben utilizarse exclusivamente para transportar objetos, herramientas o mercancías, nunca seres humanos.