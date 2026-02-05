Las autoridades de tránsito en México intensificaron la vigilancia sobre una costumbre profundamente arraigada entre propietarios de camionetas: transportar pasajeros en la parte trasera del vehículo. Esta práctica, que muchos consideran inofensiva, está estrictamente prohibida en vías federales y puede resultar en multas que superan los 2,900 pesos. La medida generó controversia entre conductores que argumentan que es una práctica tradicional, especialmente en zonas rurales y durante paseos familiares. Sin embargo, las estadísticas de accidentes y las normativas de seguridad vial respaldan la necesidad de estas restricciones. El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es categórico al respecto. Su artículo 70 establece de manera explícita que ningún vehículo puede circular con más ocupantes que los asientos diseñados específicamente para ese propósito, y prohíbe tajantemente el transporte de personas en áreas destinadas exclusivamente a mercancía o carga. La caja trasera de las pickups, conocida comúnmente como “batea”, está clasificada oficialmente como zona de carga según las especificaciones del fabricante y las normativas vehiculares vigentes. No cuenta con las características de seguridad requeridas para el transporte de pasajeros, como puntos de anclaje para cinturones de seguridad, estructuras de protección ante impactos o sistemas de retención. Por esta razón fundamental, sin importar la distancia del recorrido, si las personas van sentadas o de pie, o si el viaje es por motivos recreativos, esta acción constituye una infracción grave. Las sanciones económicas por esta falta están claramente establecidas en el reglamento y no son menores para el bolsillo del conductor promedio. Dependiendo de las circunstancias específicas de la infracción y el criterio de la autoridad que levante la sanción, los conductores enfrentan multas que oscilan entre: Los agentes de tránsito federal están facultados para detener vehículos en cualquier punto de las carreteras y aplicar las sanciones correspondientes de manera inmediata. No existe la posibilidad de negociación o advertencia cuando se detecta esta infracción. Si bien la sanción monetaria es significativa, lo verdaderamente preocupante son los riesgos documentados para la integridad física y la vida de quienes viajan en estas condiciones. Las personas que son transportadas en la parte trasera descubierta de una camioneta carecen por completo de las protecciones básicas que ofrece el interior de cualquier vehículo. Entre las medidas de seguridad ausentes se encuentran: cinturones de seguridad de tres puntos, estructuras de protección lateral y frontal diseñadas para absorber impactos, sistemas de retención infantil, bolsas de aire, reposacabezas que previenen lesiones cervicales, y la protección básica que ofrece la cabina cerrada del vehículo contra elementos externos. Un frenado repentino para evitar un obstáculo en el camino, una maniobra evasiva ante un vehículo que invade el carril, un bache profundo o una colisión menor pueden provocar que los ocupantes de la batea salgan despedidos del vehículo con consecuencias potencialmente fatales. Este riesgo existe incluso cuando el vehículo circula a velocidades consideradas moderadas, de 40 a 60 kilómetros por hora. Las estadísticas de accidentes viales en México demuestran de manera contundente que la probabilidad de lesiones graves, traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples o muertes en estos casos es alarmantemente alta.