La Suprema Corte aclara en qué casos se puede embargar hasta el 30% del salario.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado criterios claros que determinan en qué casos una autoridad judicial puede decretar el embargo sobre los ingresos de un trabajador. La medida busca equilibrar el cumplimiento de obligaciones legales sin descuidar la protección al salario mínimo y al mínimo vital necesario para la subsistencia de las personas.

La jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10.ª), con registro digital 2006672, señala que, en principio, una autoridad puede ordenar el embargo sobre el excedente del salario mínimo hasta por el 30% cuando se trata de obligaciones de carácter civil o mercantil.

La excepción que contempla la Corte

De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) (derivada de la Contradicción de Tesis 422/2013), un juez está facultado para ordenar el embargo de un salario cuando existan adeudos de carácter civil o mercantil (como préstamos, pagarés o deudas financieras).

La Suprema Corte aclara en qué casos se puede embargar hasta el 30% del salario. SCJN

Sin embargo, existen dos condicionantes clave dictadas por el Máximo Tribunal:

Inembargabilidad del salario mínimo: La parte proporcional del salario que corresponda al salario mínimo legal no se puede tocar ni retener. Límite del 30%: El embargo judicial solo puede recaer sobre el excedente del salario mínimo, fijándose un tope máximo del 30% sobre dicho excedente.

¿Qué pasa con las pensiones alimenticias?

El límite del 30% no opera como un tope general cuando la retención responde a una obligación de pensión alimenticia dictada por un juez familiar.