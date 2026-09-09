La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha establecido nuevas normas relativas a la prescripción y caducidad de los delitos cometidos contra niños, adolescentes y jóvenes , a partir de dos casos analizados por el Pleno del Tribunal el 8 de septiembre de 2026.

Los criterios distinguen entre los casos en que la víctima era menor de edad y aquellos en que tanto la víctima como el acusado eran adolescentes al momento de cometerse los delitos . El Tribunal indicó que las normas deben proteger tanto el acceso a la justicia de las víctimas como la seguridad jurídica de los acusados.

Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González SJCN

La SCJN estableció los plazos de denuncias

El Amparo en Revisión 5679/2023 , el Tribunal Supremo determinó que, como regla general, los plazos de invalidez o prescripción de los delitos cometidos en perjuicio de niños, adolescentes y jóvenes comienzan a correr cuando la víctima alcanza la mayoría de edad , de conformidad con las normas de la legislación aplicable.

Este criterio surgió de un caso en el que unos médicos fueron condenados por lesiones causadas por negligencia debido a responsabilidad profesional , como consecuencia de la atención médica prestada a un niño tras una intervención quirúrgica.

Los médicos argumentaron que la denuncia presentada por los padres fue improvisada. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no estipula que todos los delitos contra menores sean imprescriptibles.

El Tribunal explicó que el objetivo es evitar que se profane el lugar mientras la víctima no tenga plena capacidad jurídica para presentar una denuncia a tal efecto.

En el caso concreto, la víctima llevaba seis años en el lugar cuando surgió la denuncia , por lo que la plaza correspondiente aún no había empezado a funcionar.

El caso SCJN también terminó cuando la víctima y el acusado eran adolescentes.

En los Amparos in Revisión 303/2025 y Directo 17/2024 , se resolvió la Resolución Plena sobre qué régimen debe aplicarse cuando tanto la víctima como la persona denunciada como responsable eran adolescentes en el momento de los hechos.

El Tribunal determinó que debe utilizarse el régimen de prescripción especializada establecido en el artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes .

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Las áreas dependen de la educación que tenía el adolescente acusado cuando ocurrieron los hechos:

Para las personas de entre 12 y menos de 14 años, el proceso dura un año .

Tres años para los niños tienen entre 14 y menos de 16 años.

Cinco años para niños de entre 16 y 18 años.

El SCJN especifica que estos períodos no representan una reducción de los derechos de las víctimas, ya que forman parte del sistema especializado de justicia para adolescentes.

¿Qué ocurre con los delitos sexuales contra menores?

Existe protección específica para los delitos sexuales naturales cometidos por adolescentes contra niños, niñas o adolescentes. En estos casos, la Ley Nacional establece que el plazo de prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años .

El Tribunal señaló que los intereses superiores de la menor deben ser protegidos por ambas partes. Por un lado, la víctima tiene acceso a la justicia, la verdad, una investigación diligente y la reparación del daño.

Además, el adolescente investigado está sujeto a una intervención penal especializada, proporcional y breve , y no permanecerá indefinidamente bajo un proceso penal.

El Tribunal busca equilibrar la justicia y la seguridad jurídica.

Con estos criterios, la Suprema Corte declaró que proteger a los niños, adolescentes y jóvenes no significa convertir automáticamente todos los delitos cometidos contra ellos en delitos imprescriptibles.

Creo firmemente que el objetivo es armonizar los intereses superiores de la niña y el acceso efectivo a la justicia con la seguridad jurídica de los acusados .

En el caso de víctimas menores de edad, el área no desaparece hasta que se produce un cambio de momento a partir del cual comienza a ser considerada. Por otro lado, cuando la víctima y el acusado son adolescentes, se aplican las disposiciones especiales previstas por el sistema de justicia penal para menores.