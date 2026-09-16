Polémica en México | Carlos Slim quiere pagar la fianza de inocentes acusados por la Justicia: “Lo hablé con SCJN”

En esta noticia Carlos Slim busca recuperar un programa de apoyo para personas privadas de la libertad

El empresario Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, sostuvo este año una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El magnate explicó los motivos de esta conversación institucional y aseguró que el tema principal estuvo relacionado con una iniciativa de carácter social y legal, y no con asuntos empresariales.

En un contexto marcado por los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario mexicano, Slim manifestó su intención de apoyar económicamente a personas privadas de la libertad que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar sus procesos.

El empresario que reemplazará a Carlos Slim: es de bajo perfil, lidera el imperio familiar y será el hombre más rico de México Shutterstock

La propuesta busca recuperar un programa de apoyo que su organización impulsó años atrás y que estaba dirigido a personas que permanecían en prisión por su situación económica o que eran consideradas inocentes.

Carlos Slim busca recuperar un programa de apoyo para personas privadas de la libertad

Al ser consultado sobre el contenido de su reunión con el titular del máximo tribunal del país, Carlos Slim señaló que mantuvo una conversación que calificó como “interesante, importante” sobre la posibilidad de reactivar los apoyos legales para personas en situación de vulnerabilidad.

El empresario recordó que, años atrás, su organización contaba con un programa de fianzas destinado a personas que se encontraban encarceladas debido a su condición económica o pese a ser inocentes.

Según explicó, el objetivo del acercamiento con la Suprema Corte es sentar las bases para retomar ese esquema de apoyo y ayudar a quienes permanecen privados de su libertad porque no tienen dinero para cubrir una fianza.

El magnate resumió el motivo de la conversación con el presidente de la Corte al señalar que se trató precisamente de analizar la posibilidad de “volver a instalar, a restaurar ese apoyo a la gente que está ahí por pobre o que es inocente y sin embargo está ahí”.

De concretarse, el programa permitiría que la organización del empresario destine recursos para cubrir las fianzas de personas que no pueden pagarlas, con el propósito de que puedan enfrentar sus procesos en libertad cuando legalmente corresponda.