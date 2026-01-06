Si bien aún no se ha definido la fecha de la colocación, las agencias S&P Global Ratings (escala nacional) y Fitch Ratings otorgaron a la emisión de Bimbo la calificación “AAA”(Imagen: Shutterstock)

El mercado de deuda en México arranca 2026 con dinamismo. Grupo Bimbo, la mayor panificadora del mundo, se prepara para acudir a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de bonos por hasta 15,000 millones de pesos, de acuerdo con documentación enviada al mercado.

La colocación se realizará al amparo de un programa de certificados bursátiles por hasta 50,000 millones de pesos y estará estructurada bajo el esquema de vasos comunicantes, con dos tramos por 10,000 millones y 5,000 millones de pesos, ambos con opción de sobreasignación.

En detalle, el bono identificado con la clave de pizarra BIMBO 26 estará denominado en pesos, contará con un plazo de hasta 12 años, pagará una tasa cupón fija con pagos semestrales y tendrá un único pago de principal al vencimiento.

El segundo tramo, BIMBO 26-2, también en moneda local, tendrá un plazo de hasta cuatro años, una tasa cupón variable nominal con pagos cada 28 días y un solo pago de principal al vencimiento.

De acuerdo con el prospecto, los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, aunque el refinanciamiento de pasivos será el principal uso de los fondos.

Si bien aún no se ha definido la fecha de la colocación, las agencias S&P Global Ratings (escala nacional) y Fitch Ratings otorgaron a la emisión la calificación “AAA”, la más alta en el ámbito local, lo que refleja la solidez financiera y capacidad de pago de la compañía.

“Consideramos que esta operación favorecerá la continuidad de la fortaleza crediticia que Grupo Bimbo mantiene, respaldada por su amplia posición de liquidez”, señaló S&P en un reporte.

Retos para Bimbo

Grupo Bimbo es la mayor panificadora del mundo y un jugador relevante en el segmento de botanas, con operaciones en 39 países de América —incluidos México, Estados Unidos y Canadá—, así como en Europa, Asia y África.

No obstante, Fitch Ratings advierte un entorno retador para el consumo, particularmente en Estados Unidos y México, lo que podría traducirse en desafíos para la compañía ante un escenario de crecimiento económico moderado, riesgos de recesión y menor creación de empleo.

“La agencia anticipa un crecimiento desafiante en volúmenes y una mayor preferencia por productos de menor precio. Fitch proyecta un crecimiento de ingresos de un dígito medio hacia el cierre de 2025, con volúmenes debilitándose en la segunda mitad del año”, indicó la calificadora.

Aun así, el panorama no es del todo adverso. Fitch prevé que la rentabilidad de Bimbo se mantenga estable, con un margen EBITDA cercano a 12% entre 2025 y 2027, apoyado en eficiencias operativas y control de costos.

Bimbo y más emisoras en la BMV

Con esta operación, Grupo Bimbo se suma a la lista de emisoras que planean acudir al mercado local de deuda en 2026. Recientemente se dio a conocer que Coca-Cola Femsa (KOF) colocará dos bonos por hasta 10,000 millones de pesos, previstos para febrero, mientras que Arca Continental prepara una emisión por 14,500 millones de pesos, contemplada para la última semana de enero.