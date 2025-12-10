Aunque desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores quedó establecida en la Constitución como un derecho universal, los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos y lineamientos para conservar el apoyo. Por este motivo, algunos beneficiarios podrían perder el beneficio económico durante la gestión de Claudia Sheinbaum.

Quienes ya reciben esta ayuda pueden perderla si incumplen las reglas de operación del programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las disposiciones que regulan esta pensión -que otorga 6,200 pesos cada dos meses- detallan diversas acciones que pueden derivar en sanciones para los beneficiarios.

Estas sanciones están organizadas en tres niveles: retención, suspensión y baja definitiva del padrón. A continuación, los detalles de este panorama.

¿Cuándo me pueden quitar la pensión?

La retención del apoyo económico implica detener temporalmente el pago mientras se aclara alguna situación. Ocurre en los siguientes casos:

Inconsistencias en la identificación: cuando los documentos presentados son falsos, pertenecen a otra persona o la información no coincide.

Posible duplicidad de registros: si se detecta más de un registro asociado a la misma persona, se retiene el de menor antigüedad.

Problemas con el medio de pago: si hay indicios de alteración o falsificación del documento de cobro. Si el problema no es atribuible al beneficiario, los pagos se reexpiden.

No localización del beneficiario: cuando, tras dos visitas domiciliarias en días y horarios distintos, no se encuentra ni al adulto mayor ni a su auxiliar registrado.

Cobro simultáneo: si una persona realiza más de un cobro del mismo bimestre, se retiene el registro más reciente.

No acudir por el medio de pago: cuando el beneficiario o su auxiliar no recoge su tarjeta o documento correspondiente.

Inconsistencias en RENAPO: si no se han actualizado los datos en el Registro Nacional de Población.

Incumplimiento general de las Reglas de Operación .

No cobrar dos bimestres consecutivos en pagos en efectivo (salvo en casos de adelantos autorizados). Esto puede derivar posteriormente en la suspensión.

¿Cuándo te suspenden la pensión?

La Secretaría de Bienestar suspenderá la entrega de la pensión a quienes acumulen dos bimestres consecutivos bajo alguna de las causales de retención señaladas anteriormente.

El plan de Claudia Sheinbaum para limpiar el sistema jubilatorio

La baja implica la eliminación total del padrón de beneficiarios y la pérdida del derecho a recibir la pensión. Se aplica en los siguientes supuestos:

Fallecimiento del beneficiario , confirmado mediante RENAPO, Registro Civil, Delegación de Programas para el Desarrollo o notificación del auxiliar.

Errores graves en la identificación que no puedan corregirse.

No cobrar la pensión durante dos bimestres seguidos.

Posible duplicidad , cuando se confirma la existencia de registros múltiples.

Inconsistencias en el medio de cobro , sin aclaración por parte del beneficiario.

No recoger la tarjeta del Banco del Bienestar durante dos periodos de pago.

Cobro simultáneo, cuando se comprueba que una persona realizó uno o más cobros de manera duplicada en distintos registros.

Ante cualquier duda sobre el sistema jubilatorio en México, se sugiere prestar atención a los canales de comunicación oficial del Gobierno. Allí podrás mantenerte al tanto de las novedades.