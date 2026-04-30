Cuando se habla de liderazgo industrial en América Latina, los nombres que primero aparecen son siempre los mismos: Brasil y México. Sin embargo, un país que suele quedar fuera del radar está protagonizando un salto productivo que pocos esperaban. Colombia acaba de poner en marcha una planta dentro de la Refinería de Cartagena capaz de producir hasta 1.000 toneladas diarias de azufre sólido, un material indispensable para la fabricación de fertilizantes y procesos químicos en todo el mundo. El azufre suele pasar desapercibido, pero en realidad es un recurso estratégico para muchos países porque está en el corazón de varias industrias. Primero, su uso más importante está en la producción de ácido sulfúrico, uno de los compuestos más fabricados del mundo. Este ácido es fundamental para hacer fertilizantes. Y acá está el punto crítico: sin fertilizantes, la producción agrícola cae drásticamente. Por eso, el azufre influye directamente en la seguridad alimentaria de un país. También es esencial en la minería. Se usa para procesar metales como el cobre, que es clave para la industria eléctrica y tecnológica. Países con grandes sectores mineros dependen del azufre para poder aprovechar sus propios recursos naturales. En la industria energética, el azufre aparece como subproducto del petróleo y el gas. Aunque suene secundario, recuperarlo y venderlo genera ingresos adicionales y reduce la contaminación. De hecho, manejar bien el azufre ayuda a cumplir normas ambientales más estrictas. Otro punto importante es su uso en la fabricación de productos químicos, medicamentos, explosivos, caucho (como el de los neumáticos) y hasta en baterías. Es decir, está presente en cadenas productivas muy amplias. La capacidad de producir 1.000 toneladas diarias coloca a Colombia en una posición que ningún otro país de la región ocupa hoy con esta infraestructura específica. Brasil y México tienen economías más grandes, pero en este segmento puntual del mercado del azufre sólido exportable, Colombia podría tomar la delantera. El crecimiento sostenido de esta industria dependerá de la demanda internacional y de que el país mantenga las inversiones en infraestructura energética. Pero el punto de partida es sólido: una planta operativa, tecnología instalada y un producto con mercado asegurado.