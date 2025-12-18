Para Uber Freight, el comercio transfronterizo es uno de los principales catalizadores de su negocio.

La apuesta regional por el nearshoring es vista en la frontera como una verdadera oportunidad de destapar una importante veta de negocios. Por ejemplo, Uber Freight, el brazo logístico de la empresa de movilidad, visualiza un año redituable debido a la relocalización de empresas y la consiguiente inversión creciente en México por ese fenómeno industrial.

De hecho, la empresa prevé dificultades en general en el mercado de carga de EE.UU., por lo que el comercio transfronterizo sería uno de los principales catalizadores de su negocio.

En un reporte sobre el cuarto trimestre de 2025, Uber Technologies advierte que el consumo en Estados Unidos tiende a estabilizarse e inclusive a ralentizarse, factores que influyen en un casi nulo crecimiento en la industria logística.

Sin embargo, la empresa dice que el creciente papel de México en las cadenas de abastecimiento por el T-MEC y el nearshoring deberán de aprovecharse por los transportistas.

Eso sí, la empresa advierte que hay factores que podrían obstaculizar el desarrollo de la industria. Entre estos, hace mención a las protestas al interior de México por grupos laborales y agropecuarios. Asimismo, refiere preocupaciones como el robo a camiones, las regulaciones para choferes y su dominio del inglés, así como rezagos en el otorgamiento y revalidación de visas.

Los millones de la venta de activos de AHMSA

Finalmente, todo se encuentra listo para que en enero de 2026 se lleve a cabo la subasta por los activos de AHMSA, el alguna vez gigante acerero mexicano.

Con ello se pondrá fin al concurso mercantil de Altos Hornos de México y su filial Minera del Norte (MINOSA), señaló la sindicatura del proceso.

Los recursos que se obtengan de la subasta de los activos podrían sumar más de MXN $25,000 millones; es decir, unos 1,326 millones de dólares. El portafolio incluye capacidades siderúrgicas integradas, operaciones de altos hornos, laminadoras e instalaciones de acabado para las industrias de la construcción, automotriz e infraestructura.

Un punto crítico a considerar es que los pasivos que deja AHMSA suman más de MXN $61,000 millones, cifra que supera por mucho la valuación de los activos. Esto será un reto para cualquier interesado en adquirirlos, pues además se deberá garantizar el pago de derechos laborales y asumir obligaciones pendientes.

Mundial 2026 impulsará el consumo

Mastercard presentó su outlook global para 2026 y en el caso de México prevé un crecimiento leve, de 1.3%. Sin embargo, la firma de servicios financieros hace hincapié en que parte de ese “rebote” económico estaría basado en inversiones y consumo relacionados al Mundial de Futbol 2026.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría suponer un impulso temporal, pero significativo, al consumo privado, lo que respaldaría la demanda interna a corto plazo”, dice el Mastercard Economic Institute (MEI).