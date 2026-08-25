La irrupción de las marcas chinas en el mercado automotriz mexicano se ha convertido en una nueva norma y el mercado de lujo no es la excepción.

Hay dos marcas de autos de lujo chinas que ya están a las puertas del top 3 nacional, y quieren arrebatarle el lugar a un mercado dominado por las alemanas BMW, Mercedes Benz y Audi.

Se trata de las marcas Zeekr y Lynk&Co, ambas pertenecientes al grupo Geely, que con diferentes estrategias ya se colocaron en el cuarto lugar nacional en ventas en el segmento de lujo nacional.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), en el primer semestre de este año, estas dos compañías lograron vender en México 1,943 unidades, y aunque todavía están a una distancia considerable del top 3, ya lograron superar a competidores emblemáticos como Volvo, Porsche, Land Rover o Lincoln.

Distribuidora de Zeekr Lynk&Co México. Cortesía Zeekr Lynk&Co

El valor está en que Zeekr Lynk&Co llegó a México hace poco más de dos años, mientras que el resto de estas marcas cuentan con décadas de presencia en el mercado nacional.

Para Gustavo Lara, director de Marketing y Comunicación de Zeekr y Lynk&Co, las marcas de lujo de Geely tienen una enorme ventaja competitiva, pues han realizado alianzas estratégicas que permiten combinar la tecnología de punta china, con el diseño europeo.

“Tenemos vehículos globales. Tenemos la manufactura en China, como muchas cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Mientras que la innovación y el desarrollo de los autos se realiza en Suecia, Frankfurt, Reino Unido o Milán”, dijo el CMO de Zeekr y Lynk&Co en entrevista con El Cronista.

En China, destacó, Shangai es el corazón de la marca, una ciudad multicultural que alberga el centro de innovación y desarrollo de Geely Autogroup.

Pero el auto, dice Gustavo Lara, nace mucho antes de llegar a las plantas de manufactura. Se concibe en Europa, pues Geely es dueña de Volvo, la marca sueca de autos de lujo, que se encarga del diseño, en la sede de Gotemburgo.

“En Gotemburgo tenemos más de 150 diseñadores y más del 50% de estos diseñadores no vienen de la industria automotriz, vienen de la industria de lujo y de la moda, entonces eso le da un lenguaje muy diferente a nuestros vehículos y son más de 20 nacionalidades. Entonces tenemos italianos, tenemos franceses, tenemos españoles, tenemos chinos, lo que genera una explosión de talento y de ideas que ayuda a que esta marca se haya vuelto global tan rápido”, aseguró el CMO de Zeekr Lynk&Co.

Geely también es dueña de la marca SMART, lo que complementa la combinación entre el segmento premium europeo y la tecnología china. En este sentido, Zeekr Lynk&Co cuenta con presencia en más de 50 países.

La atención como parte del lujo

Gustavo Lara asegura que una parte clave de la estrategia de crecimiento es brindar una combinación de experiencias y atención orientada al lujo.

En México, la marca ya cuenta con 16 showrooms, y espera alcanzar hasta 28 para el cierre de este año. En esos showrooms, el usuario de Zeekr Lynk&Co puede apartar una cita vía internet para revisar las unidades y hacer pruebas de manejo con una experiencia de lujo.

Todos los integrantes de las distribuidoras de la marca de lujo china en el país vienen de empresas que cuentan con amplia experiencia en el sector, por lo que cuentan con las mejores prácticas de atención al cliente.

A esto se suma que los más de 3,000 dueños de un auto de estas marcas en el país cuentan con acceso al departamento de operaciones de usuario, donde se resuelven todas las dudas y se da seguimiento a los desperfectos que puedan tener las unidades.

Así, la empresa puede atender de forma inmediata las fallas en los autos, e incluso corregir temas de funcionamiento sin que el cliente tenga que asistir de forma presencial a los talleres de la empresa.

Alianzas con empresas de lujo

Por otra parte, Zeekr Lynk&Co cuenta con alianzas con marcas de lujo para atraer a sus clientes.

Entre ellas, Lynk&Co cuenta con una alianza estratégica con la marca de ropa deportiva de lujo Lululemon, mientras que Zeekr se promociona en conjunto con la marca sueca de relojes de lujo, Breitling.

“Tenemos la plataforma de los embajadores de marca. En el lado de Zeekr, tenemos el Zeekr Squad, que lo lanzamos ya hace más de seis meses, la primera ola de embajadores de marca e iniciaremos muy pronto la segunda ola de embajadores de marca. Los embajadores de marca nos van a hablar un poco de estilo de vida. nos van a hablar sobre tecnología, sobre diseño automotriz”, dijo.

También Lynk&Co cuenta con un programa de embajadores, denominado Linkers, donde cuentan con figuras como Paty Cantú, Claudia Álvarez y Billy Robar, a lo que se suman emprendedores e influencers de tecnología, como Seba Urban.

La estrategia comercial se redondea con anuncios en Aeroméxico, tanto en aviones como en las salas VIP, así como Cinépolis VIP.