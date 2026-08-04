Las nueve marcas chinas que registran sus ventas colocaron 101,138 unidades en México en enero-julio 2026.

Las marcas chinas avanzan en el mercado automotriz mexicano y cinco de los nueve emblemas con mayor crecimiento en el país pertenecen a ese país.

Cortesía Geely

De acuerdo con datos del Inegi, en los primeros siete meses del año, las nueve marcas chinas que reportan sus resultados ante la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) lograron rebasar la barrera psicológica de las 100 mil unidades, al registrar 101,138 unidades, lo que significa aproximadamente 25 mil más que Volkswagen, la tercera empresa con mayores ventas en el país.

Dentro de las empresas que mostraron un mayor crecimiento en relación con las ventas del año anterior destaca Geely, que logró colocar 18,881 unidades adicionales en los primeros siete meses del año.

La siguiente empresa del país asiático con el mayor crecimiento en números totales fue MG Motor, con un alza de 4,416 unidades en relación con el año anterior.

Otras marcas chinas con el acelerador a fondo en materia de ventas fueron Changan, Jetour Soueast y Zeekr Lynk&Co, el brazo de lujo de la propia Geely.

Con el freno de mano

En sentido contrario, Chirey registra una caída de 100% en las ventas este año, aunque no se trata de una salida, sino que la empresa atraviesa por una reestructura comercial, en la que ha tenido que cerrar distribuidores y reacomodar sus unidades en las tiendas de marcas como Omoda o Jaecoo.

Ninguna de estas tres marcas reporta actualmente a la AMDA, a lo que se suma el gigante BYD, por lo que el peso real del mercado chino está subestimado.

Otra marca china que está entre las que registran las caídas más profundas es Great Wall Motor (GWM), cuya colocación de unidades nuevas se contrajo en 783.

El mercado sigue al alza

Entre enero y julio de este año, el mercado mexicano registró ventas por 885 mil 349 unidades nuevas, lo que significó un incremento de 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior y se mantiene en la autopista del máximo histórico.

El mercado mexicano acumula cuatro años consecutivos de crecimiento, que fueron interrumpidos por la pandemia de Covid-19 y la posterior recuperación económica, que concluyó en 2022.