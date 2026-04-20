La expansión de la actividad industrial en el norte del país elevó a más de MXN$ 1,000 millones las primas de seguros de Responsabilidad Civil en 2025, impulsada por el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con GMX Seguros. En ese año, la región norte representó alrededor del 25% del mercado de la aseguradora, con operaciones en estados como Nuevo León, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, donde además se registraron cerca de 20 mil pólizas, un crecimiento interanual cercano al 5%. A nivel nacional, México captó un récord de u$s 40,871 millones de IED en 2025, de los cuales cerca de una cuarta parte se concentró en entidades del norte, fortaleciendo su dinamismo económico y la demanda de coberturas especializadas. El crecimiento de sectores como la manufactura, la maquila y la industrialización en diversas entidades elevó la exposición a riesgos, lo que detonó la contratación de seguros de Responsabilidad Civil, que cubren daños a terceros. “La expansión industrial trajo consigo un aumento en los riesgos inherentes a la actividad económica. Sin embargo, hoy, el seguro de Responsabilidad Civil no sólo responde al crecimiento de la industrialización, sino que también actúa como una herramienta para mitigar los costos sociales de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos”, dijo Tomás Zapata, subdirector regional ejecutivo noreste de GMX Seguros. Entre los principales riesgos en la región destacan siniestros en industrias como papel, plástico o textiles, donde pueden presentarse incendios y eventos de alto impacto. La cercanía con Estados Unidos y la intensa relación comercial también impulsaron la cultura de aseguramiento en el norte, donde las empresas buscan mitigar pérdidas ante posibles contingencias. De acuerdo con el INEGI, esta región concentró el 28.1% de la actividad económica nacional en el tercer trimestre de 2025, lo que refleja su relevancia en el desarrollo industrial del país. Hacia adelante, la aseguradora previó que la demanda de seguros de Responsabilidad Civil continuará creciendo, incluso en sectores como salud, turismo y aviación, ante la mayor complejidad de las actividades económicas. “Con el crecimiento de la globalización y la complejidad de las actividades económicas, se espera que continúe el aumento en el número de pólizas y primas, impulsado también por una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y la necesidad de protegerse frente a posibles riesgos”, concluyó Zapata