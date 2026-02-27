La Ley Fintech 2.0 se actualizará para consolidar un sector financiero digital más competitivo e incluyente en México, afirmó Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al señalar que el regulador está listo para contribuir al rediseño del marco normativo que rige a las empresas de tecnología financiera. “La CNBV se encuentra lista para aportar su experiencia y conocimiento en el sector al reto de conformar una propuesta de valor que contribuya a la consolidación de un sector estable, competitivo e incluyente, sustentado en la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías financieras”, afirmó. México fue pionero en América Latina al promulgar en 2018 la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, la cual estableció un marco específico para plataformas de pagos electrónicos y financiamiento colectivo. Sin embargo, desde su entrada en vigor no ha tenido una actualización integral, pese al rápido crecimiento del ecosistema digital. Actualmente operan 49 instituciones de fondos de pago electrónico y 25 de financiamiento colectivo, además de otras entidades en proceso de autorización, lo que refleja el dinamismo del sector, pero también la necesidad de fortalecer su regulación. Cabrera subrayó que el objetivo es que las fintech amplíen el acceso a servicios financieros, especialmente en segmentos donde aún predomina el efectivo. “El objetivo del sector público no es replicar a la banca tradicional en versión móvil, sino ampliar la frontera de inclusión, eficiencia y acceso ahí donde el sistema financiero tradicional aún no llega”, afirmó. Añadió que México cuenta con una base tecnológica sólida, con más de 80% de la población usuaria de internet y teléfonos inteligentes, según el Inegi, pero el reto es fortalecer la infraestructura financiera digital para aprovechar ese potencial. En paralelo, la propuesta de la CNBV y el Banco de México para limitar las cuotas de intercambio en pagos con tarjeta continúa en análisis tras el proceso de consulta pública que recibió comentarios de bancos, fintech y redes de pago. La iniciativa plantea fijar estas comisiones en 0.30% para tarjetas de débito y 0.60% para crédito, por debajo de los niveles actuales. Omar Mejía Castelazo, subgobernador del Banco de México, señaló que el proyecto sigue en discusión con el sector y que se analizan ajustes antes de su eventual implementación. “Es un tema que lo seguimos platicando tanto las autoridades como el sector. Se están redefiniendo algunos puntos específicos, pero la propuesta tal cual ustedes la conocen es la que se está discutiendo”, dijo. Agregó que también se revisan aspectos como los plazos de implementación, con el objetivo de lograr una propuesta consensuada que fortalezca el ecosistema de pagos digitales e impulse la inclusión financiera.