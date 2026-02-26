Se preludia un año fuerte para fintechs y neobancos, sector en que el usufructo a la inteligencia artificial y la rentabilidad a todas luces serán sus mantras este año. Esto va para todo el sector de financiero/tecnológico mexicano que, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México, alinea 795 startups activas este año. Esto representa un crecimiento de 1.8% contra lo visto a principios del año pasado, revela el estudio presentado por Finnosummit, Mastercard y Galileo Financial Technologies. El ajuste metodológico —que excluye proyectos sin operación recurrente o totalmente digital— refleja un ecosistema más depurado: 70% de las firmas tiene más de cinco años y la tasa de mortalidad es de 5%. La adopción de la IA pasó de 60% a 77% en un año. Las empresas reportan reducción de fraude de 54.9% y menores costos operativos. Sin embargo, el desafío no es tecnológico sino financiero: sostener márgenes en un entorno de alta competencia y comisiones presionadas, especialmente en pagos. El segmento de Payments & Remittances proyecta crecer 70% este año. Casi 40% de las Fintech de pagos considera que las stablecoins tendrán el mayor potencial de expansión. Combinadas con transferencias A2A como SPEI y DiMo, apuntan a abaratar remesas y pagos transfronterizos. El reto será monetizar volumen bajo marcos regulatorios aún en evolución. Más allá de pagos, el crecimiento se desplaza hacia modelos B2B y B2B2C, como infraestructura tecnológica y gestión financiera empresarial, con ingresos más recurrentes. Los neobancos también ganan terreno, apoyados en mayor uso de IA y una oferta más amplia de productos. México mantiene un rasgo distintivo: 80% de las Fintech colabora con la banca tradicional, lo que reduce fricción regulatoria y facilita escala. La etapa actual es menos de expansión acelerada y más de consolidación. La pregunta no es si el sector puede innovar, sino si puede traducir esa innovación en rentabilidad sostenida y mayor penetración financiera. Nu Holdings Ltd., la matriz del neobanco digital Nubank, publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo 2025, con cifras que revelan un crecimiento sólido a nivel global y una consolidación de México como uno de los mercados más estratégicos fuera de Brasil. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cerró el ejercicio con un aumento sostenido de ingresos, expansión de su base de clientes y mejoras en eficiencia operativa, reflejo de una monetización más madura de sus servicios digitales, un tema que, por lo menos en México, tiene pendiente. Sin embargo, para Nu, México ya no es un experimento: se ha convertido en una pieza clave en su estrategia regional de crecimiento. La operación local de Nubank supera los 14 millones de clientes, equivalente a más de 14% de la población adulta, y reporta ritmo de incorporación que supera el millón de usuarios por trimestre, cifras que la colocan entre los cinco actores con mayor penetración en el sistema financiero digital popular del país. El director general de Nu México, Armando Herrera, subrayó que la empresa proyecta inversiones por hasta u$s 4,200 millones hacia 2030 para consolidar su conversión en banco múltiple y escalar su oferta de productos tras la obtención de la licencia bancaria aprobada por la CNBV en 2025. Esta “megainversión” contempla u$s 2,500 millones en gasto estratégico para acelerar la expansión, infraestructura y servicios que serán ofrecidos una vez que la filial inicie operaciones completas como banco formal. El avance de Nu en México ocurre en un entorno cada vez más competitivo. El mercado local ha visto la llegada y consolidación de otros neobancos y plataformas fintech que buscan capturar la atención y los depósitos de usuarios jóvenes, emprendedores y segmentos subatendidos. Entidades como Revolut, que ya obtuvo licencia bancaria en México, así como Klar, Kapital Bank, Stori y Clara, están compitiendo agresivamente con propuestas diferenciadas de productos, condiciones y experiencias digitales. Cemex ejecutó esta semana la recompra de 10 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) por un monto aproximado de MXN $217.3 millones, como parte del programa autorizado por sus accionistas en marzo de 2025. La operación se realizó en mercado abierto a través de Citi México Casa de Bolsa y forma parte de un plan que contempla hasta u$s 500 millones de dólares para este tipo de movimientos. Aunque el monto de esta transacción puntual es relativamente peqiueño frente al tamaño de la emisora, la recompra envía una señal clara sobre la estrategia financiera de la compañía: priorizar la administración del capital y el retorno al accionista en un entorno de menor expansión orgánica. Este movimiento de Cemex ocurre en un contexto de desaceleración en algunos mercados y de mayor selectividad en el gasto en infraestructura. Como otras empresas inmersas en infraestructuras, en lo que respecta el mercado global, la firma regiomontana apuesta gran parte de su accionar al Plan México y al programa de inversiones por parte del gobierno federal.