Miles de jubilados que reciben su pensión a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán tomar previsiones para el inicio de marzo. En esta ocasión, el calendario oficial de depósitos tendrá un ajuste que impactará tanto a quienes están bajo el régimen de la Ley 73 como a los de la Ley 97. La modificación no obedece a recortes, cambios en los montos ni alteraciones en las reglas del sistema de pensiones, sino a una cuestión estrictamente operativa. De manera regular, el pago de la pensión se refleja el primer día de cada mes. Sin embargo, en esta ocasión el 1 de marzo cae en domingo, día inhábil para las instituciones financieras. Debido a ello, el depósito se recorrerá hacia el lunes 2 de marzo, fecha que corresponde al primer día hábil del mes. Esto permitirá que las transferencias se procesen con normalidad a través del sistema bancario. El ajuste aplica tanto para los pensionados del régimen de la Ley 73 como para quienes pertenecen a la Ley 97. No se trata de una situación aislada ni extraordinaria, sino de un procedimiento que se activa cuando el calendario coincide con fines de semana o días no laborables para la banca. Ante cualquier modificación en las fechas, suele surgir preocupación entre los beneficiarios. No obstante, el instituto público fue claro: el retraso no implica descuentos, ajustes en el cálculo ni alteraciones en los derechos de los pensionados. El importe que cada persona recibe se mantendrá intacto, conforme a la resolución individual otorgada al momento de su jubilación. Tanto los afiliados bajo el esquema de la Ley 73 como los de la Ley 97 conservarán las condiciones establecidas previamente. Otro punto relevante es que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite. El depósito se efectuará de manera automática en la cuenta bancaria registrada ante el instituto público, como ocurre cada mes. No es necesario acudir a ventanillas, presentar solicitudes ni actualizar datos, siempre y cuando la cuenta bancaria permanezca activa y sin cambios. Una vez que inicie la jornada bancaria del lunes por la mañana, el sistema retomará su operación habitual y comenzará la dispersión de los recursos. Para quienes dependen de este ingreso para cubrir gastos fijos —como servicios, renta o medicamentos— la recomendación es contemplar este ajuste de un día en su planeación financiera.