Estados Unidos deportará a este grupo de inmigrantes con green card por nueva actualización del USCIS.

En esta noticia Quiénes están bajo revisión y por qué

El gobierno federal de los Estados Unidos puso en marcha una división dentro del USCIS dedicada a revaluar los antecedentes de residentes permanentes legales y determinar si alguno puede ser deportado.

El Departamento de Seguridad Nacional creó la “Tactical Operations Division” dentro del USCIS, una estructura con áreas especializadas según el perfil de cada caso. Alrededor de 40 oficiales trabajan actualmente en la revisión de expedientes de titulares de green card , según difundió The New York Times.

La estructura incluye distintas áreas especializadas:

“LPR Operations”, enfocada en residentes permanentes legales.

“Denaturalization”, dedicada a revisar procesos de naturalización.

“Refugee Revetting”, destinada a refugiados.

Estados Unidos puso en marcha una división dentro del USCIS dedicada a revaluar los antecedentes de residentes permanentes legales. uscistrumpusa

En un correo interno citado por el medio estadounidense, el director de la división, Daniel Andrade, describió el sistema de revisión como un “aparato de remoción de residentes permanentes legales”.

Quiénes están bajo revisión y por qué

El portavoz del USCIS, Zach Kahler, indicó que las revisiones apuntan a personas arrestadas o condenadas por delitos como agresión sexual, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas.

Estados Unidos comenzó operativo de USCIS para revocar green cards a migrantes legales.

También incluyen casos de quienes habrían mentido durante el proceso para obtener la residencia, y personas vinculadas a organizaciones sospechadas de obtener ilegalmente información tecnológica restringida para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Al 7 de mayo, unos 2,890 de expedientes han sindo revisados al 7 de mayo. De ese total, el 80% de los casos fueron cerrados sin medidas adicionales, 50 residentes identificados para deportación y más de 500 casos aún permanecen abiertos.

Las dudas sobre el uso de recursos

Exfuncionarios del área de seguridad nacional cuestionaron la utilidad real de la estrategia. Solo alrededor del 2% de los casos revisados derivó en una identificación como potencialmente deportables.

Existen interrogantes respecto de si estas revisiones representan una utilización responsable de la capacidad operativa de la agencia.

El USCIS acumulaba más de 11 millones de solicitudes pendientes hacia fines de septiembre, un retraso que prácticamente se duplicó desde 2019.