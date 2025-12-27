Una decisión estratégica promete transformar la atención médica y aliviar gastos que antes eran inevitables.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, anunció un giro histórico en sus servicios médicos al confirmar que “iniciamos la nacionalización del servicio de endoscopía”, una medida que impactará directamente en la atención de miles de pacientes en todo el país.

De acuerdo con lo dicho por el ISSSTE, esta acción forma parte de la estrategia de “recuperar lo público para brindar una mejor atención”, con el objetivo de mejorar la calidad médica y optimizar los recursos destinados a la salud de los derechohabientes.

Más beneficios para afiliados al ISSSTE

Nacionalización que transforma la atención médica

El ISSSTE explicó que el servicio de endoscopía es “fundamental para explorar, diagnosticar y tratar enfermedades en el interior del tracto digestivo”, por lo que su control directo permitirá mayor eficiencia clínica y tecnológica.

La institución subrayó que con esta decisión “retomamos el control completo de su operación”, lo que elimina intermediarios y fortalece la capacidad del sistema público para ofrecer estudios especializados de manera oportuna.

Servicio de endoscopía en el ISSSTE. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ahorro de recursos y beneficio directo para pacientes

Según el organismo, la nacionalización permitirá “ahorrar recursos para mejorar la atención”, destinando el presupuesto directamente a infraestructura, equipos y personal médico especializado.

El ISSSTE destacó que esta transformación busca garantizar que los servicios se brinden con “tecnología de precisión” y sin afectar la economía de los pacientes, reforzando el compromiso de ofrecer atención médica digna y accesible para todas y todos.