Las acciones de Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero de Carlos Slim, cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de que la institución reportara una utilidad menor a la esperada, en un trimestre marcado por un impacto negativo mayor al anticipado por el mercado. Los títulos de Inbursa llegaron a retroceder hasta 2.5%, al tocar un mínimo intradía de MXN $44.12 por acción (Ciudad de México 13:45 horas). Más tarde moderaron el descenso para cerrar en 44.49 pesos, aunque mantuvieron el sesgo negativo tras la publicación de resultados. El detonante fue una sorpresa en la ganancia. Inbursa reportó una utilidad por acción (EPS) de 1.19 pesos, por debajo de los 1.41 pesos estimados por el consenso. La diferencia reflejó un desempeño más débil en comisiones y mayores provisiones frente a lo previsto por los analistas. El trimestre estuvo marcado por un impacto negativo de MXN $1,400 millones, derivado del cambio regulatorio en la deducción del IVA en su negocio de seguros. Aunque la institución ya había advertido sobre este efecto en el tercer trimestre, el monto final superó las expectativas del mercado, amplificando la reacción de los inversionistas. “El resultado por debajo de lo esperado se debió a comisiones menores a lo anticipado (pérdida relacionada con el mercado) y a provisiones más altas que las modeladas”, escribió Brian Morton, analista de bancos para Latinoamérica y Canadá en Barclays. En el cuarto trimestre de 2025, la utilidad neta de Inbursa cayó 19% a tasa anual, presionando su rentabilidad y llevando el retorno sobre capital (ROE) a alrededor de 10%, nivel que confirma una trayectoria descendente en comparación con periodos previos. Las comisiones descendieron 22.6% frente al trimestre inmediato anterior, a MXN $8,027 millones, afectadas por una pérdida en trading. Si bien los gastos retrocedieron 9.7% y el índice de eficiencia mejoró a 16.6%, estos factores no fueron suficientes para compensar el impacto negativo en la utilidad. Pese al tropiezo, algunos analistas mantienen una visión constructiva sobre el grupo financiero de Carlos Slim. Barclays estima un potencial de alza cercano a 26% en los próximos 12 meses, lo que implicaría un precio objetivo de 56 pesos por acción. El consenso del mercado, sin embargo, se mantiene cauteloso y conserva una recomendación de “Mantener” para Inbursa, de acuerdo con datos de Bloomberg.