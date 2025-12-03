Minsa forma parte del duopolio que controla cerca del 25% del mercado de maíz.

En esta noticia Minsa y el precio del maíz

Las acciones de Grupo Minsa, el segundo mayor productor de harina de maíz en México, han reflejado el llamado “efecto 4T” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el nombramiento de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Empresarial de la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, al acumular un avance superior al 20%, de acuerdo con datos de Investing.

“Siempre se piensa que, si hay cercanía con el gobierno, eventualmente pudiera traducirse en algún beneficio. Pudiera pensarse que esto ha ayudado un poco a la cotización” explicó el analista económico James Salazar.

Minsa es una emisora de baja bursatilidad, lo que implica que cualquier operación provoca movimientos bruscos en el precio —al alza o a la baja—, además de dificultar la compra o venta de títulos.

Aunque los papeles de Minsa comenzaron una tendencia positiva desde octubre de 2024, el verdadero impulso llegó en enero, cuando acumularon un rendimiento de 15.05%, según Investing.

El interés por la compañía no solo responde a su papel en la industria alimentaria —la harina de maíz es un insumo central para la producción de tortilla, un alimento básico para la población mexicana—, sino también a la creciente visibilidad de su presidenta del Consejo de Administración, Altagracia Gómez, quien ocupa simultáneamente una posición de apoyo relevante para la administración de Sheinbaum.

De acuerdo con Salazar, la fabricante de harina se ha beneficiado de una combinación de factores que han incentivado la acción. Uno de ellos fue la investigación realizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre Gruma, su principal competidor, que derivó en la propuesta de vender cinco de sus 18 plantas para reducir su participación de mercado en 17% por su posición dominante.

“Creo que, de rebote, eso también ha beneficiado a Minsa”, dijo el analista.

Redes

Minsa y el precio del maíz

La compañía también ha sido señalada por su presunta influencia en los precios del maíz. Recientemente, productores acusaron la existencia de un “cartel empresarial” favorecido por el gobierno de Sheinbaum para mantener bajos los pagos al campo; sin embargo, la empresa rechazó cualquier incidencia en el precio del commodity.

“La empresa reconoce la situación que aqueja a los productores de maíz en México debido a la caída de los precios internacionales y el fortalecimiento del tipo de cambio”, indicó en un comunicado.

El precio del maíz, en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME por sus siglas en inglés), registra una caída de 3.07% en lo que va del año.

Minsa forma parte del duopolio que controla cerca del 25% del mercado de maíz, aunque la compañía asegura que solo adquiere alrededor del 1% del grano local. La emisora también se deslindó del encarecimiento de la tortilla, afirmando que el costo de la harina representa “solo el 35%” del precio final, mientras que el resto obedece a factores ajenos a la empresa.

Pese a las controversias, las acciones de Minsa registraron un nuevo impulso de 3% entre el 2 y el 27 de noviembre, último día en que la emisora reportó movimientos.

A lo anterior se suma que, el 26 de noviembre, se informó que Minsa obtuvo un contrato por 346.17 millones de pesos para recolectar hasta 60,000 toneladas de maíz destinado al programa “Maíz Para Todos”, impulsado por el gobierno de Sheinbaum.

Al cierre de septiembre, la compañía reportó un aumento de 2.6% en ingresos, impulsado por un mayor volumen de toneladas colocadas en los mercados de especiales y exportación.