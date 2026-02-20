Aunque el entorno de consumo en Estados Unidos sigue bajo presión y marcado por la competencia en precios, Gruma comenzó a recuperar participación de mercado y anticipa una mejora gradual en su desempeño hacia la segunda mitad de 2026. Durante su conferencia con analistas, la fabricante de harina de maíz reconoció que en 2025 perdió cerca de 150 puntos base de participación de mercado en el mercado estadounidense. No obstante, en los últimos meses del año logró recuperar entre 25 y 30 puntos base. Actualmente, la compañía mantiene una participación cercana a 59.3%, aún por debajo de los niveles previos al deterioro del sentimiento del consumidor, pero con señales claras de estabilización. “Cerramos el año en una mejor posición que como lo iniciamos”, afirmó Adolfo Fritz, director de Relación con Inversionistas de la empresa, al destacar que las dinámicas competitivas comienzan a normalizarse tras un periodo de fuerte agresividad en precios durante 2025. Para 2026, la emisora listada en la Bolsa Mexicana de Valores proyecta volúmenes planos a ligeramente positivos en EE.UU., aunque anticipa una contracción de entre 50 y 70 puntos base en el margen EBITDA. La estrategia contempla mantener descuentos y promociones focalizadas en los productos con mayor presión competitiva, así como reforzar la producción de marcas propias, lo que podría modificar temporalmente la mezcla de ingresos y presionar márgenes en el corto plazo. En contraste, la categoría “Better for You” —productos de mayor valor agregado— se mantiene como uno de los pilares del negocio. En este segmento, la empresa conserva entre 55% y 56% de participación en EE.UU., sin afectaciones relevantes pese al entorno macroeconómico adverso. Otro factor clave será el desempeño del canal food service, que ha sido el principal lastre del negocio en Estados Unidos. La administración prevé una recuperación hacia mediados de 2026, en línea con una mejora reciente en los indicadores de confianza del consumidor, lo que podría dar mayor tracción al segundo semestre. Por ahora, los analistas de Barclays mantienen una recomendación “Neutral” sobre la emisora. En tanto, estrategas de Monex consideran que 2025 cerró con señales claras de recuperación en la demanda y con varios efectos negativos catalogados como “temporales”, lo que coloca a la compañía en una posición favorable para iniciar 2026 con mayor impulso. La casa de bolsa estima un potencial de alza de 24.3% para la acción, con un precio objetivo de 390 pesos por título en los próximos 12 meses.