El CEO de la operadora de aeropuertos, Raúl Revuletas, que Fibra GAP se lanzaría al mercado durante el tercer trimestre de 2026.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operadora de 12 aeropuertos en México y dos en Jamaica, confía en que la caída del tráfico observada durante el Mundial de Futbol 2026 fue un fenómeno temporal y anticipa una recuperación en la segunda mitad del año, aunque advirtió que la evolución de los precios del petróleo y el lanzamiento del Fibra E serán factores clave para su crecimiento en los próximos meses.

Durante su llamada con analistas, el director general de la operadora del aeropuerto de Puerto Vallarta, Raúl Revuelta, explicó que el torneo desplazó parte de la demanda habitual de viajeros de negocios y turistas nacionales, ya que la capacidad aérea fue ocupada por aficionados, vuelos chárter y delegaciones oficiales que viajaron a Guadalajara, una de las sedes del campeonato.

“Lo que vimos fue una sustitución temporal de pasajeros”, dijo el directivo. “Muchos viajeros domésticos evitaron volar durante junio y esperamos que esa demanda regrese en julio”.

La emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señaló que, aunque el aeropuerto de Guadalajara recibió un incremento de 6% en operaciones durante los partidos del Mundial y atendió vuelos adicionales sin afectar su operación, el evento redujo temporalmente los viajes corporativos y de placer, contribuyendo a la caída de 5.6% en el tráfico total de pasajeros durante el segundo trimestre.

Pese a ello, GAP mantuvo su expectativa de que el tráfico de pasajeros cierre 2026 en un rango de entre una caída de 3% y un crecimiento nulo, apoyado por nuevas rutas, mayores frecuencias y la recuperación gradual del turismo en Jamaica.

Al segundo trimestre de 2026, GAP reportó un incremento de 3.7% en los ingresos; mientras que la rentabilidad, medida a través del EBITDA, creció 8.4%. La utilidad neta de la parte controladora creció 10% en el periodo, de acuerdo con el documento financiero.

GAP y el alza del petróleo

Más allá del efecto del Mundial, la administración consideró que el principal riesgo para la demanda aérea en 2027 será el comportamiento de los precios del petróleo.

Revuelta señaló que un incremento sostenido en el precio del combustible podría elevar los costos de las aerolíneas, limitar la oferta de asientos y afectar el crecimiento del tráfico aéreo el próximo año. A ello se suma la incertidumbre sobre el proceso de consolidación entre Viva Aerobus y Volaris, que podría modificar la capacidad disponible en el mercado doméstico mexicano.

“Esperamos crecimiento en 2027, pero todavía es muy temprano para estimar un rango”, comentó el directivo.

Ante el cuestionamiento de analistas sobre si otorgaría un decremento en las tarifas para las aerolíneas con la finalidad de ayudarlas con los costos por el alza en el precio del petróleo, la directiva dijo que por ahora no se otorgará.

“Por ahora no contemplamos otorgar concesiones o descuentos generalizados a las aerolíneas por el entorno económico. Evaluaremos apoyos puntuales en rutas específicas que enfrenten problemas de ocupación, pero no vemos descuentos para todas las aerolíneas”, dijo Revuelta.

Fibra GAP avanza para el tercer trimestre

Respecto al fideicomiso de inversión en infraestructura Fibra E, con la que busca monetizar una participación minoritaria en las concesiones de sus 12 aeropuertos mexicanos, GAP está en la fase de reunión con inversionistas, pero esperan lanzar el vehículo de inversión durante el tercer trimestre de 2026, una vez concluido el proceso de autorización.

Según documentos entregados a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), la fecha inicial fue el pasado 25 de junio. Con este instrumento, la empresa busca recaudar hasta MXN$10,195 millones para financiar su Plan Maestro de Desarrollo donde contempla la expansión aeroportuaria y proyectos en Jamaica.

El ejecutivo aclaró que la operación no implicará un beneficio fiscal permanente para la compañía. Si bien podría generar un efecto temporal por el escudo fiscal asociado al financiamiento durante la transición entre 2026 y 2027, la tasa efectiva de impuestos de GAP permanecerá prácticamente sin cambios una vez concluida la reorganización.