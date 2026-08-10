Colgar una cinta roja en el coche: qué significa y para qué sirve

Al recorrer las calles y avenidas de México, es común notar un detalle que se repite en miles de vehículos: un listón de color vivo colgado del espejo retrovisor o atado en la defensa. Esta costumbre de colocar una cinta roja en el coche se ha vuelto muy popular en los últimos años, llamando la atención tanto de conductores jóvenes como de automovilistas experimentados que buscan proteger su patrimonio.

Más allá de ser un simple adorno, llevar una cinta roja en el auto esconde una tradición profundamente arraigada en el folklore urbano y la cultura popular de toda Latinoamérica.

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¿Para qué sirve atar una cinta roja en el auto?

El uso de este elemento responde principalmente a creencias de protección, suerte y cuidado personal durante cada viaje. Entre los beneficios que la tradición popular le atribuye a la cinta roja en el coche se encuentran:

Protección contra la envidia y el “mal de ojo” : se cree que el color rojo actúa como un escudo o señuelo visual que absorbe, repele y desvía las malas vibras o los deseos negativos de terceros.

Atracción de buena suerte : se utiliza como un amuleto para atraer la fortuna, bendecir el camino y procurar trayectos sin percances mecánicos.

Cábala para vehículos nuevos : es habitual colocar la cinta roja en el auto justo al sacarlo de la agencia o del lote de seminuevos para “inaugurar” la compra con energía positiva.

Símbolo de bendición: en México suele combinarse con elementos religiosos como imágenes de San Judas Tadeo, el Santo Niño de Atocha o escapularios de San Cristóbal, el patrono de los viajeros.

¿Por qué recomiendan poner un listón rojo en el coche?

La explicación de esta práctica combina la psicología del color, el folklore y el valor afectivo que las personas le otorgan a sus pertenencias. Comprar un coche representa un esfuerzo económico considerable; por ello, proteger un auto con una cinta roja ayuda a brindar tranquilidad mental a quien conduce.

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Desde la perspectiva del folklore popular, se cree que un objeto nuevo atrae miradas de admiración o recelo. La cinta roja para el vehículo funciona como un filtro perimetral.

Al colocarla en puntos clave como el retrovisor, la parrilla o las manijas de las puertas, la atención de los curiosos se fija primero en el listón y no en el vehículo, neutralizando así cualquier carga negativa antes de que afecte al conductor o a sus acompañantes.

¿Cómo hacerlo paso a paso?

Si quieres seguir esta tradición en tu propio vehículo, el procedimiento es sencillo y rápido: