En un mercado mexicano con una oferta comercial y gastronómica cada vez más amplia, las empresas nacionales buscan diferenciarse a través de la innovación y la creación de experiencias, mientras el consumo local cobra relevancia como una vía para fortalecer el empleo y las economías de las comunidades.

De acuerdo con información difundida por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), un negocio puede tardar, en promedio, más de dos años en alcanzar su punto de equilibrio, lo que refleja los retos que enfrentan los emprendedores para convertir una idea en una empresa sostenible.

A este desafío se suma un consumidor con más alternativas y mayor información, lo que obliga a los negocios independientes a adaptarse constantemente y encontrar nuevas formas de conectar con sus clientes.

“Crear una empresa en México significa creer todos los días que las buenas ideas pueden abrirse camino. Cada persona que decide apoyar un negocio local está impulsando mucho más que una compra; está respaldando empleos, creatividad y el esfuerzo de quienes apostamos por construir algo desde cero”, señaló Eduardo de Castilla, cofundador de D-Stellar.

La empresa, una cookie shop conceptual fundada por Eduardo y Hernán Castilla en la colonia Hipódromo Condesa, en Ciudad de México, busca competir en este entorno mediante una propuesta basada en la innovación.

Su oferta incluye colecciones temáticas de galletas y bebidas que cambian cada mes, además de experiencias que buscan convertir la visita en un espacio de convivencia y comunidad.

La competencia también empuja la innovación

Para De Castilla, la diversidad de opciones disponibles para los consumidores también representa un incentivo para que las empresas mexicanas mejoren sus propuestas y mantengan una relación cercana con sus clientes.

“La diversidad de opciones siempre beneficia a los consumidores y también nos motiva a mejorar. Nuestro compromiso es seguir creando experiencias originales, escuchar a nuestra comunidad y demostrar que los proyectos mexicanos pueden destacar gracias a la creatividad, la autenticidad y la cercanía con las personas”, afirmó.

El impacto del consumo local, agregó, no se limita al negocio que recibe directamente una compra, ya que también alcanza a colaboradores, proveedores y otros integrantes de la comunidad que participan en la cadena de valor.

Cada compra también fortalece el ecosistema local

La apuesta por las empresas nacionales ocurre en un contexto en el que los negocios independientes enfrentan el reto de consolidarse en un mercado cada vez más competitivo.

El comunicado cita a la Secretaría de Economía, que ha señalado que elegir productos hechos en México permite reconocer el talento, la innovación y la capacidad de las empresas nacionales para competir en un mercado global.

Así, detrás del crecimiento de los negocios independientes no sólo está la venta de un producto o servicio, sino la posibilidad de generar empleos, desarrollar nuevas propuestas y mantener activos los ecosistemas económicos locales.

En este escenario, el consumo de marcas mexicanas se convierte también en una decisión que puede contribuir al desarrollo de empresas que buscan consolidarse en el mercado y demostrar que las propuestas innovadoras también pueden surgir desde México.