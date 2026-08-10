Este lunes, 10 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.1399 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.16 pesos y un mínimo de 17.16 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar retrocedió un 1.15% y en el último año acumula una caída del 8.15%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cuatro jornadas de caída seguidas y cerró con un repunte; el balance general es bajista.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.01%, es menor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un dato de 1 que refleja un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza puede estar influenciada por diversos factores económicos y políticos que generan confianza en la divisa.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear los posibles cambios en el mercado que puedan afectar su estabilidad. Un seguimiento constante permitirá evaluar si esta tendencia se consolidará o si se presentarán correcciones en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.