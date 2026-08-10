La cotización del euro alcanzó los MXN 19.78 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 10 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.19% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.85 pesos y un mínimo de 19.82 pesos.

La cotización del Euro muestra una evolución bajista: en la última semana la variación fue de -0.77% y en el último año de -7.94%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista, con descensos prolongados y dos avances puntuales, cerrando en niveles inferiores.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con una volatilidad anual de 5.55%.

Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esta tendencia se refleja en un incremento constante en su valor, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

La estabilidad del Euro en este periodo sugiere una recuperación en el mercado, impulsada por factores económicos favorables. Mantener esta tendencia positiva podría ser beneficioso para la economía de la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.