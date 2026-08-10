El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

Este lunes, 10 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2938 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.29 pesos.

El dólar canadiense presentó un leve descenso semanal de -0.33% y una caída anual de -7.14%, señalando una trayectoria bajista sostenida en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el dólar canadiense cayó seis jornadas seguidas, rebotó, volvió a ceder y cerró con dos avances, dejando un sesgo débil pero con tímida recuperación.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense se sitúa en 4.07%, menor que la volatilidad anual de 6.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, evidenciada por un aumento gradual en su valor frente a otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en la economía canadiense, impulsado por factores como el aumento de las exportaciones y la confianza del consumidor.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal. La volatilidad en los mercados internacionales y posibles cambios en las políticas monetarias pueden influir en la estabilidad del Dólar canadiense en el futuro cercano.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.