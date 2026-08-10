México es el quinto productor mundial de vehículos y el cuarto de autopartes.

En esta noticia Balanza comercial positiva

Después de una depresión ante el incremento de los aranceles al sector automotriz, que se mantiene hasta el momento, el sector de autopartes del país encontró el camino para recuperar el terreno perdido el año pasado y prácticamente igualar el valor de la producción de 2024.

La industria automotriz estadounidense depende significativamente de autopartes importadas de México y Canadá. Foto: Freepik

De acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA), entre enero y mayo de este año, la producción de autopartes alcanzó un valor de u$s 52,878 millones, un alza de doble dígito en comparación con el resultado de 2024.

El repunte, según el reporte de la INA, fue provocado principalmente por la fabricación de motores a gasolina (+39.7% anual), a lo que se sumó un alza de 11.4% en la elaboración de partes eléctricas.

Otro sector que aceleró la producción a doble dígito fue el de vestiduras, con un avance de 10.25%.

Balanza comercial positiva

La recuperación en la producción nacional permitió una recuperación en balanza comercial positiva en materia de autopartes, con un superávit de u$s 15,324 millones en el periodo enero-mayo.

Tanto en importaciones como en exportaciones, el intercambio bilateral con Estados Unidos marca el ritmo de la balanza comercial.

En exportaciones, el mercado estadounidense representa prácticamente 87% del valor de los envíos de autopartes al extranjero, mientras que Estados Unidos también es el principal exportador hacia México, al enviar 47.2% del total de las exportaciones del ramo.

Además, México se ha consolidado como el mayor exportador de autopartes hacia Estados Unidos, al acumular un market share de 44.73% del mercado estadounidense, superando por cuatro veces a Canadá, que es el segundo proveedor global de autopartes para el país que gobierna Donald Trump.

En este mismo sentido, las importaciones de Estados Unidos de autopartes desde México aumentaron casi 2% anual, al ubicarse en u$s 41,520 millones durante el periodo de referencia.