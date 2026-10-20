En esta noticia Fibra Mty fortalece su presencia industrial en Monterrey

Fibra Mty firmó un acuerdo para adquirir un portafolio inmobiliario industrial en Santa Catarina, Nuevo León, por aproximadamente u$s22 millones, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado industrial de Monterrey, informó el fideicomiso de inversión en bienes raíces a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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La operación, que todavía está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, contempla la adquisición de dos naves industriales con un área bruta rentable de aproximadamente 21,300 metros cuadrados, ubicadas en un parque industrial.

De acuerdo con Fibra Mty, los inmuebles tienen una antigüedad promedio de cinco años y están construidos sobre una superficie total de aproximadamente 42,000 metros cuadrados.

Además, la transacción incluye una reserva territorial de 7,500 metros cuadrados, que podría utilizarse para desarrollar nuevos espacios industriales y aumentar la superficie rentable del portafolio.

El monto de adquisición no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las construcciones, así como otros impuestos y gastos relacionados con la operación.

El portafolio industrial generaría ingresos por u$s1.68 millones anuales.

Fibra Mty estima que las propiedades generarían un ingreso operativo neto anual de aproximadamente u$s1.68 millones durante los primeros 12 meses posteriores al cierre de la transacción.

Actualmente, las dos naves industriales se encuentran totalmente ocupadas por empresas de los sectores manufacturero y de empaques.

Una de ellas es una compañía de origen sueco dedicada a la manufactura ligera de componentes metálicos, mientras que la otra es una empresa mexicana especializada en soluciones de empaque de cartón corrugado.

Los contratos de arrendamiento están denominados en dólares y contemplan incrementos anuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos, con un plazo remanente promedio ponderado de 4.2 años.

Asimismo, ambos contratos operan bajo la modalidad de Triple Neto (NNN), mediante la cual los arrendatarios asumen, además del pago de la renta, los gastos operativos, seguros, impuesto predial y costos de mantenimiento.

Este esquema permite al fideicomiso reducir su exposición a determinados gastos asociados con la operación de los inmuebles.

Fibra Mty fortalece su presencia industrial en Monterrey

Con esta potencial adquisición, Fibra Mty busca ampliar su participación en el mercado inmobiliario industrial de Nuevo León, particularmente en el municipio de Santa Catarina, dentro de la zona metropolitana de Monterrey.

La operación forma parte de su estrategia de crecimiento mediante la incorporación de propiedades que ya generan ingresos por arrendamiento y cuentan con contratos de largo plazo.

El fideicomiso señaló que la transacción cuenta con las autorizaciones corporativas necesarias; sin embargo, su cierre dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo.

De concretarse, la adquisición permitiría a Fibra Mty incorporar nuevos activos industriales a su portafolio y contar con terreno disponible para una eventual expansión de su superficie rentable.