Fibra NEXT incorporó a Alexander Oechler como director de Mercado de Capitales y Relación con Inversionistas, con el objetivo de fortalecer su estrategia de financiamiento y su vínculo con inversionistas institucionales.

El nombramiento surtió efecto el 17 de agosto de 2026 y el ejecutivo reportará directamente al director general de la Fibra, Raúl Gallegos.

Oechler cuenta con 23 años de experiencia en banca de inversión, periodo en el que ha participado en transacciones por más de u$s 50,000 millones en fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y deuda, principalmente en México, con especialización en el sector inmobiliario industrial.

Entre 2019 y 2024 se desempeñó como director general de Banca de Inversión de Citi para México.

Antes de ello ocupó distintos cargos como director y vicepresidente en Bank of America Merrill Lynch en Ciudad de México, así como asociado en Melbourne, Australia.

Además, Oechler es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana.

A lo largo de su trayectoria, participó en algunas de las principales colocaciones de capital, emisiones de deuda y operaciones de fusiones y adquisiciones del sector inmobiliario industrial mexicano.

En su nuevo cargo, Oechler apoyará la estrategia de mercados de capitales de Fibra NEXT, incluida la ejecución de colocaciones de capital y emisiones de deuda, así como la gestión de la estructura de capital y el perfil de vencimientos.

También estará a cargo de fortalecer la relación con bancos e inversionistas institucionales, además de la estrategia de relación con inversionistas y comunicación con el mercado.

“La incorporación de Alex fortalece nuestra capacidad de acceder a los mercados de capital y deuda en las mejores condiciones para financiar nuestro plan de crecimiento”, señaló Raúl Gallegos, director general de Fibra NEXT.

El directivo agregó que la experiencia de Oechler en las principales transacciones del sector inmobiliario industrial en México será clave para profundizar la relación de largo plazo de la Fibra con sus inversionistas.