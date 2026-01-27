Banorte es el sexto banco más grande de México.

Grupo Financiero Banorte cerró 2025 con una utilidad neta récord de MXN $58,788 millones, un aumento de 5% frente a 2024, apoyado en dos motores claros: un boom en el financiamiento automotriz y una apuesta más agresiva por el crédito a gobiernos, donde ganó participación de mercado en un entorno de mayor demanda de infraestructura y consumo.

El banco logró un crecimiento en la cuota de mercado que tiene en el país en todos los segmentos de crédito y captación de dinero, destacó Marcos Ramírez, director general Banorte en la llamada con inversionistas.

De acuerdo con el reporte, entre los resultados con mayor crecimiento en participación de mercado destacó la participación del crédito automotriz, que pasó de 18% a 19.6% entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025.

Solo en este segmento, en el cuarto trimestre del año pasado, el banco reportó un crecimiento anual de 32% en la cartera, en comparación con el mismo lapso de 2024. Durante el cuarto trimestre del año pasado, esa cartera se ubicó en MXN $70,201 millones.

Otro sector que tuvo un crecimiento acelerado en la participación de mercado del banco fue el del sector de crédito al gobierno al pasar de 27.2% a 30.3%.

En este sentido, el incremento ocurre en un entorno en que la inversión del sector público se mantiene baja, debido a las restricciones presupuestarias.

Marcos Ramírez señaló que al cierre del año pasado el crédito al gobierno se aceleró y aseguró que este año se acelerará la solicitud de préstamos del sector público.

Una de las estrategias que permitió que creciera la colocación de crédito al público fue la hiperpersonalización.

En este sentido, Marcos Ramírez aseguró que el objetivo de esta estrategia es conocer a cada uno de los millones de clientes del banco y sus necesidades específicas.

Con base en esta estrategia, el banco aseguró que la aceptación de productos y servicios aumentó 13 veces y la tasa de abandono de productos se redujo 64%.

Además, el banco mantendrá la ampliación de sucursales este año en el que abrirá 35 unidades nuevas, a lo que se suma un cambio de imagen para 300 sucursales en 2026, comentó Javier Beltrán, director general de Administración y Operaciones del banco.

El año pasado, el banco abrió 27 sucursales nuevas, en sentido contrario al resto de la industria, cuya apertura de sucursales físicas se ha mantenido estancada o incluso ha habido cierre de unidades físicas.