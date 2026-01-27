En esta noticia GCC declara ventas récord

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) cerró 2025 con un crecimiento moderado en ingresos, aunque con presión en rentabilidad y utilidad neta, en un entorno de mayores volúmenes en Estados Unidos y ajustes de precios en concreto.

La compañía reportó ventas por u$d 1,408.7 millones, un incremento de 3.1% anual, impulsado por mayores volúmenes de cemento y concreto en Estados Unidos, un aumento en los volúmenes de cemento en México y mayores precios de concreto en ambos mercados, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El segmento con mayor dinamismo durante el trimestre fue energía renovable, reflejando la exposición de la compañía a proyectos de infraestructura vinculados a este sector.

Sin embargo, la empresa mostró retos a nivel operativo. El flujo operativo (EBITDA) se contrajo 1.7% en 2025, al ubicarse en u$s 491.8 millones, frente a los 500.4 millones del año previo. En consecuencia, el margen EBITDA se redujo a 34.9%, desde el 36.6% registrado en 2024, lo que refleja presión en costos y mezcla de negocio.

En la misma línea, la utilidad neta descendió 8% anual, al situarse en u$s 299 millones, frente a los 325 millones reportados un año antes. Las subsidiarias de la compañía generaron flujos operativos por 411.9 millones de dólares.

Pese al ajuste en márgenes, la administración destacó que la empresa alcanzó ventas récord y un margen EBITDA récord en el cuarto trimestre, apoyado en el desempeño del mercado estadounidense y en una estrategia enfocada en control de costos y estabilidad operativa.

“Mirando hacia 2026, estamos enfocados en ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la puesta en marcha de la expansión de Odessa y la continua optimización de nuestra red de distribución”, dijo Enrique Escalante, director general de GCC.

Lo anterior sostenido con una plataforma “más sólida”. “Estamos bien posicionados para reforzar nuestra capacidad de generar resultados a lo largo del ciclo de la industria”, concluyó.