Ha sido un poco accidentado el renacimiento, o reencarnación de Jüsto, el supermercado en línea que en pocas semanas pasó de bajar su cortina virtual al anuncio de su rescate y relanzamiento.

Pero con lo expedito del asunto, alguien por ahí no hizo completo su due dilligence, lo cual se tradujo a la hora de comunicar las partes que participan en el reflotamiento de una de las startus más queridas en el ecosistema emprendedor.

El caso es que FEMSA, el gigante del retail, aparecía en el comunicado original de OMNi como uno de las entidades que respaldaban la inversión de u$s 100 millones.

Aunque en un inicio se comunicó la participación de FEMSA entre los actores vinculados a la reactivación de Jüsto, la empresa precisó que dejó de ser accionista del supermercado digital a principios de este año.

En una declaración enviada a El Cronista, el conglomerado señaló que no mantiene ningún vínculo patrimonial ni operativo con la plataforma, luego de los cambios en su estructura accionaria.

“La adquisición y nueva administración de Jüsto por parte de OMNi no está vinculada de ninguna manera a las actividades del grupo” , subrayó FEMSA, al deslindarse del nuevo plan de operación y de la estrategia encabezada por OMNi.

Con esta postura, la compañía buscó marcar distancia frente al relanzamiento del supermercado digital y dejar en claro que no participa en las decisiones ni en el rumbo actual del proyecto.

LS Cable invierte cifra millonaria en Querétaro

Al parecer, la temporada de inversiones extranjeras en México está teniendo un año óptimo. En unas horas se desgranaron tres anuncios que dan una buena esperanza de que el indicador de la IED se mantenga y supere.

Y es que a los u$s 1,000 millones de General Motors se suman u$s 1,300 de Pilgrim’s y, más modestamente pero igual de relevante, u$s 156 millones de la coreana LS Cable & Systems.

En este caso, LS C&S anuncia desde Corea del Sur que su inversión será para una planta de producción en Querétaro en donde se fabricará infraestrctura eléctrica y componentes de telecomunicaciones móviles para los clientes de la empresa en América del Norte.

La empresa ya tiene operaciones de manufactura en la región del Bajío en donde fabrica componentes eléctricos.

Con la sólida infraestructura logística de Querétaro y su proximidad a los principales fabricantes de automóviles, LS C&S espera que la inversión mejore el acceso al mercado regional bajo el T-MEC.

Alianza logística norteña

Southeastern Freight Lines, transportista privado con ingresos anuales estimados en torno a u$s 2,000 millones, sumó a su red a Fletes México Carga Express como su socio LTL en México para ofrecer soluciones de carga puerta a puerta entre ambos lados de la frontera.

La alianza busca responder al crecimiento de la demanda de servicios de transporte en el corredor Estados Unidos–México, uno de los más dinámicos del mundo por el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas.

“Los clientes buscan simplicidad en una cadena de suministro cada vez más compleja”, señaló Richard Slater, vicepresidente senior de ventas y marketing de Southeastern Freight Lines, al subrayar que la alianza permitirá atender mejor la demanda de servicios confiables hacia y desde México.

Miguel Gómez Tapia, director general de Fletes México Carga Express, afirmó que la colaboración está diseñada para lograr un movimiento de carga más rápido y confiable entre Estados Unidos y México, con alta coordinación desde el origen hasta el destino.