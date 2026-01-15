Pilgrim’s México, subsidiaria del gigante cárnico brasileño JBS, anunció un plan de inversiones a cuatro años por u$s 1,300 millones a ser canalizados en ocho estados donde se produce pollo por la empresa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente y director general de Pilgrim’s México, José de Jesús Muñoz Velasco, detalló que con esta inversión se incrementará en más de 373,000 toneladas su producción.

Especificó que para ello, la empresa expandirá la incubadora y la planta de alimentos, se construirán nuevas granjas de engorda y una nueva planta de procesamiento de aves, se reubicarán las granjas productoras y se modernizará la planta de proceso de aves incubadoras.

Los estados que se verán beneficiados son Durango, Coahulia, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Yucatán, con una nueva planta en la región sur.

De acuerdo con la empresa, con la inversión se esperan generar 4,000 empleos directos y 16,000 indirectos si se considera la proveeduría, servicios y el transporte. Esto se suma a la actual presencia de la empresa, con 12,600 empleos directos y 50,000 indirectos.

1300 millones de dólares invertirá Pilgrim’s. Dejaremos de importar el 35% del pollo que hoy consumimos, ahora se producirá en nuestro país. Buen jueves 👍👍 pic.twitter.com/b3gsmKpVvk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 15, 2026

Con esta inversión se busca reducir las importaciones de pollo en un 35%, una manera de ayudar al objetivo del Plan México, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, de lograr la “seguridad alimentaria”.

El director global de Pilgrim’s, el brasileño Fabio Sandri tuvo una breve intervención para mencionar que “estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México”. El anunció se dio después de que Donald Trump pusiera en entredicho la funcionalidad del T-MEC durante su visita a una planta de Ford en Michigan. Cabe mencionar que aunque se trata de una marca estadounidense, su mayor accionista es la brasileña JBS, S.A.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que las negociaciones del T-MEC ya comenzaron, al referirse que cada semana hay comunicación con las partes de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos para avanzar en los planteamientos.

Esta inversión de u$s 1,300 millones de Pilgrim’s México es parte de los u$s 293 mil millones que el secretario ya había anunciado previamente en su “portafolio de inversiones”.

La nueva planta estará en la zona de Veracruz para abastecer al sur-sureste del país, donde destinarán u$s 950 millones junto con Campeche y Yucatán . Actualmente su mayor punto de distribución está en La Laguna, de allí que busquen más puntos de producción y distribución. Serán u$s 200 millones para modernizar las plantas de Durango y Coahuila. Otros u$s 150 millones para Querétaro e Hidalgo.

Cabe mencionar que Pilgrim’s es uno de los jugadores más grandes en la producción y venta de pollo con ventas por arriba de ls u$s 2,200 millones de dólares.

Pilgrim’s Pride es parte del gigante brasileño JBS, que en enero de 2025 hizo ruido por ser el mayor donante para el fondo de la celebración de toma de posesión del presidente de EEUU, Donald Trump.