beneficios de mezclar aceite de oliva y bicarbonato de sodio

Los trucos caseros continúan ganando popularidad entre quienes buscan alternativas sencillas para el cuidado de la piel. Entre los ingredientes más utilizados se encuentra el bicarbonato de sodio y el aceite de oliva, que juntos forman una mezcla poderosa y recomendable.

Alrededor del bicarbonato existen numerosas creencias, como que puede eliminar manchas, combatir el acné o limpiar profundamente la piel de manera inmediata. Lo cierto es que sus efectos pueden variar y, si se utiliza en exceso, puede causar irritación, sequedad o alterar la barrera natural de la piel.

Trucos caseros, fáciles y útiles para el hogar. IA Gemini.

Por este motivo, cualquier preparación casera que lo incluya debe emplearse con mucha moderación, especialmente en el rostro.

Para qué se mezcla aceite de oliva con bicarbonato

Esta combinación se utiliza principalmente como exfoliante casero. El bicarbonato ayuda a retirar células muertas mediante la fricción, mientras que el aceite de oliva contiene compuestos antioxidantes y grasas que ayudan a suavizar la superficie de la piel.

No obstante, la mezcla no reemplaza los tratamientos dermatológicos ni garantiza la eliminación de manchas, acné o puntos negros.

Posibles efectos sobre la piel

Utilizada ocasionalmente y sin frotar con fuerza, la preparación casera puede contribuir a:

Retirar células muertas de manera superficial.

Suavizar zonas ásperas.

Mejorar temporalmente la textura de la piel.

Reducir la sensación de sequedad en manos, codos o talones.

Eliminar algunos residuos acumulados sobre la superficie.

No se recomienda considerar esta mezcla como un tratamiento antibacteriano, antiinflamatorio o aclarador, ya que no existe suficiente evidencia para asegurar esos beneficios y podría empeorar ciertas afecciones cutáneas.

Cómo preparar un exfoliante casero

En un recipiente limpio, mezclar una cucharada de aceite de oliva virgen extra con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio, hasta obtener una pasta.

Antes de aplicarla, limpiar y secar la zona. Luego, distribuir la preparación con movimientos muy suaves, sin presionar ni frotar intensamente.

Dejar actuar durante uno o dos minutos y enjuagar con abundante agua tibia. Para finalizar, aplicar una crema hidratante adecuada para el tipo de piel.

La crema casera se prepara a base de aloe vera. Shutterstock

Precauciones importantes

Antes de utilizar la mezcla, conviene realizar una prueba en una zona pequeña y esperar al menos 24 horas para comprobar que no produzca irritación.

No debe aplicarse sobre heridas, quemaduras, piel lastimada ni zonas recién depiladas. Tampoco se aconseja su uso frecuente en el rostro, ya que el bicarbonato tiene un pH elevado y puede alterar la barrera protectora de la piel.

Las personas con piel sensible, dermatitis, rosácea o acné deberían evitar esta preparación o consultar previamente con un dermatólogo.