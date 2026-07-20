Confirmados | Estados Unidos, Canadá y China bloquearán la salida y el ingreso del país a las personas que posterguen este trámite del pasaporte.

Estados Unidos, Canadá y China son tres destinos elegidos por miles de viajeros cada año. Antes de emprender el viaje, todas las personas deben asegurarse de que su pasaporte se encuentre vigente, ya que de no ser así, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden impedir el ingreso al país.

Requisitos de pasaporte de Estados Unidos para quienes quieran viajar por turismo

Estados Unidos exige a todos los viajeros presentar un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país, más seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que integran el llamado “Club de los 6 meses”, que solo deben presentar el pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, contar con un pasaporte en regla es indispensable no solo para el momento del viaje, sino también para tramitar documentos previos como la visa americana o la autorización ESTA.

Oficial | Estados Unidos le prohíbe la entrada a quienes tengan el pasaporte al día, pero no cumplan este requisito ChatGPT

Requisitos de pasaporte de Canadá para quienes deseen viajar por turismo

Canadá no exige un período mínimo de vigencia como norma estricta para el pasaporte, aunque se recomienda que cuente con al menos seis meses de validez desde la fecha de ingreso, ya que algunas aerolíneas y agentes migratorios pueden tomarlo en cuenta al momento del abordaje o el ingreso al país.

Adicionalmente, quienes viajen por vía aérea deben tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), un permiso vinculado electrónicamente al pasaporte, por lo que al renovar el documento es necesario solicitar una nueva eTA.

Requisitos de pasaporte de China para quienes deseen viajar por turismo

China recomienda que el pasaporte cuente con al menos seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso al país, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores señala que no existe una exigencia estricta de validez mínima para entrar al territorio chino.

Un punto particular de este destino es que las autoridades de inmigración no permiten la entrada si el pasaporte presenta sellos no oficiales de haber visitado lugares turísticos en otros países, ya que esto invalida el documento de forma inmediata.

Otros puntos que en general las autoridades revisarán

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como: