Hacer un volcán casero con bicarbonato de sodio y vinagre es el rey de los experimentos escolares. Aunque parece un simple juego infantil, esta actividad sirve como la herramienta perfecta para introducir a los niños en el mundo de la ciencia de forma 100% práctica y visual.

Los profesores y divulgadores lo recomiendan porque transforma conceptos abstractos en algo real. En lugar de memorizar una fórmula en un libro, los estudiantes pueden ver, oír y tocar el resultado de una interacción química. Es un detonador inmediato de la curiosidad científica.

Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre para hacer un volcán casero: para qué sirve y por qué lo recomiendan. Imagen creada con IA

La magia detrás de la espuma

¿Por qué se produce esa espectacular explosión burbujeante? La respuesta está en una reacción ácido-base.

El vinagre actúa como el ácido (ácido acético).

El bicarbonato funciona como la base.

Al mezclarse, los ingredientes se transforman y liberan dióxido de carbono (CO2​). Como este gas ocupa mucho más espacio que los líquidos, busca una salida rápida. El resultado es esa espuma efervescente que simula la lava y que fascina a grandes y chicos por igual.

Para qué funciona este hack

Bajo el hashtag #limpiezanatural, los videos que usan esta mezcla para el hogar acumulan más de 300 millones de reproducciones. El truco promete una alternativa ecológica, económica y libre de químicos agresivos para mantener los desagües en perfecto estado.

La enorme popularidad de este contenido se debe a lo satisfactorio que resulta ver el proceso en pantalla. En cuestión de segundos, la efervescencia sube por la coladera, dando la impresión de que está removiendo toda la suciedad acumulada de forma instantánea.

¿Realmente funciona para destapar?

Aunque el video sea un éxito rotundo en redes, la realidad científica es un poco diferente. La efervescencia que genera el dióxido de carbono (CO2​) sí ayuda a desprender la grasa ligera o los residuos superficiales de las paredes del tubo.

Sin embargo, esta mezcla no tiene la fuerza química para deshacer un tapón severo de cabello o comida. Los expertos recomiendan usarlo principalmente como un método de mantenimiento preventivo y para eliminar malos olores, vertiendo agua hirviendo justo después de que pase la reacción.