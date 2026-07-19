Entre los trucos caseros más populares, se destaca uno consiste en reemplazar el detergente por shampoo para el cabello al momento de lavar la ropa. La propuesta suele aparecer como una alternativa cuando no hay jabón para prendas o para limpiar tejidos delicados.

Aunque el shampoo posee ingredientes con capacidad para remover grasa y suciedad, fue desarrollado para el cuidado del cuero cabelludo y no para el lavado de textiles.

Un saco de plástico en el lavarropas: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Por ello, especialistas señalan que su uso en la lavadora solo podría considerarse en situaciones puntuales y siguiendo ciertas precauciones.

¿Para qué sirve el shampoo para lavar la ropa?

El shampoo contiene tensioactivos, compuestos encargados de eliminar grasa y residuos, motivo por el que algunas personas creen que puede sustituir al detergente.

Además, al tratarse de un producto más suave, suele utilizarse ocasionalmente para limpiar prendas confeccionadas con materiales delicados, como:

Lana.

Cachemira.

Seda.

Ropa para bebé.

Telas finas o delicadas.

En estos casos, la intención es evitar productos más agresivos cuando no se dispone de un detergente específico para este tipo de tejidos.

¿Cuáles son los beneficios del shampoo en la lavadora?

El shampoo puede ayudar a retirar suciedad ligera y restos de grasa corporal, ya que está formulado para limpiar el cabello. Sin embargo, no contiene los agentes presentes en los detergentes para ropa, diseñados para eliminar manchas difíciles, combatir olores persistentes y proteger las fibras durante el lavado .

Por esta razón, los expertos recomiendan utilizarlo únicamente como una medida ocasional y no como reemplazo habitual del detergente.

El principal inconveniente: el exceso de espuma

Uno de los mayores riesgos de utilizar shampoo en la lavadora es la gran cantidad de espuma que genera. Los detergentes para ropa, especialmente los destinados a lavadoras de alta eficiencia, están formulados para producir poca espuma.

Cuando se agrega demasiado shampoo pueden surgir problemas como:

Formación excesiva de espuma durante el ciclo.

Enjuagues menos eficientes.

Residuos de jabón en las prendas.

Posibles inconvenientes en el funcionamiento de la lavadora.

Ciclos de lavado más prolongados.

Por ello, si se recurre a este método, la recomendación es utilizar una cantidad mínima, muy inferior a la que normalmente se emplea con un detergente.

Errores que conviene evitar

Especialistas también advierten sobre algunas prácticas que no se deben realizar:

Llenar el compartimento del detergente con shampoo. Mezclar shampoo con detergente o productos a base de cloro. Utilizar shampoos que contengan aceites, siliconas o tratamientos hidratantes intensivos. Incorporarlo de manera frecuente en los ciclos de lavado.

Cabe destacar que el shampoo puede servir como una solución temporal cuando no existe otra alternativa, pero no sustituye las funciones de un detergente para ropa. Utilizarlo solo de forma esporádica y en pequeñas cantidades ayudará a evitar problemas tanto en las prendas como en la lavadora.