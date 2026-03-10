Tras meses de volatilidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó una buena noticia para las familias mexicanas. De acuerdo con el último reporte de “Quién es quién en los precios de la gasolina”, el costo promedio de los combustibles en el país llegó a su punto más bajo en los últimos 24 meses. A pesar de las turbulencias en los mercados internacionales, la aplicación estratégica de los estímulos fiscales al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) entre otras medidas lograron estabilizar el precio de los combustibles. No todas las estaciones de servicio han ajustado sus precios de la misma manera. La Profeco destacó que existe una brecha considerable entre las marcas “aliadas del consumidor” y aquellas que mantienen márgenes de ganancia elevados. En el desglose por regiones, se identificó que el norte y el centro del país concentran las estaciones con los precios más competitivos. Específicamente, marcas como ExxonMobil y Valero se posicionaron a la cabeza en ofrecer el litro de Magna por debajo del promedio nacional, mientras que en entidades como Tamaulipas y Veracruz se reportaron los costos más accesibles para el consumidor final. A pesar de las buenas noticias en los precios internacionales, la vigilancia ciudadana sigue siendo clave. El organismo recordó a los automovilistas la importancia de utilizar la app “Litro por Litro” para verificar en tiempo real si la estación a la que acuden está entregando cantidades completas y respetando el precio exhibido. Además, se recomienda solicitar siempre el ticket de compra, ya que es el único documento válido para realizar una denuncia formal ante cualquier irregularidad detectada en el despacho o en el cobro del combustible. Si todo sigue igual, se espera que estos precios se mantengan estables durante el resto del mes de marzo, permitiendo una planificación financiera más sólida para las vacaciones de Semana Santa.